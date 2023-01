Cyril Meilland, Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière, Amundi

Avant de prendre ce nouveau rôle au sein d’Amundi, Cyril était responsable de la stratégie de partenariat avec les grands comptes au sein de la division Distribution & Wealth depuis janvier 2021.

Cyril a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Au début de sa carrière, il occupe différents postes, notamment à la direction financière de la Banque Indosuez (aujourd’hui CACIB) et en tant qu’analyste actions et responsable de l’équipe de recherche sur le secteur des banques européennes chez Lehman Brothers et Kepler Cheuvreux. Il a également travaillé au sein de l’équipe des relations investisseurs du groupe BNP Paribas.

En 2015, il devient responsable de la communication financière et des relations investisseurs d’Amundi et dirige la communication financière dans le cadre de l’introduction en bourse.

Ensuite, il occupe différents postes au Crédit Agricole : d’abord responsable de la communication financière et des relations investisseurs de Crédit Agricole S.A. entre 2016 et 2019, puis directeur de cabinet du directeur général du groupe de 2019 à 2020.

Cyril est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), et titulaire d’un Master en Gestion des Institutions Bancaires et Financières de l’Université Paris Dauphine-PSL. Il est titulaire de la certification CFA.