Un an après son lancement, la startup française Cuvée Privée, fondée par 3 jeunes entrepreneures, diplômées d’HEC Paris et passionnées par le vin, boucle sa première levée de fonds d’un million d’euros. L’entreprise, qui propose d’adopter des vignes en France pour recevoir sa propre cuvée, va pouvoir accélérer sa croissance et se déployer à l’étranger.

CRÉER UN LIEN FORT ET DURABLE ENTRE AMATEURS DE VIN ET VIGNERONS

Depuis 2018, la jeune pousse rapproche amateurs de vin et vignerons à travers l’adoption d’une micro-parcelle. Des premières grappes à la mise en bouteille, les adopteurs suivent l’évolution de leurs vignes pendant un millésime, grâce au récit du producteur. Fervente défenseuse du savoir-faire français, Cuvée Privée invite ses adopteurs à rencontrer, au domaine, le vigneron qui prend soin de leurs pieds de vigne. À la fin de l’année, ils reçoivent une cuvée à leur nom, leur cuvée privée !

Associé à la startup, Bernard Neveu, Chef Sommelier du Bristol, déguste et valide chacun des vins. Alors qu’elle compte actuellement 25 appellations prestigieuses sur son site, Cuvée Privée entend développer son réseau de vignerons partenaires.

DES BANCS D’HEC AUX RANGS DE VIGNES

Fille de vigneron, Marie fait la connaissance de Morgane et Aurélie, au sein de la prestigieuse école d’HEC Paris. Grandes amatrices de vin, elles se rendent régulièrement au club d’oenologie de l’école au sein duquel elles échangent avec des vignerons sur leur travail. Elles constatent qu’en mettant un visage et un terroir derrière la bouteille, le vin prend tout son sens. Elles lancent alors leur propre startup, aujourd’hui incubée à la Station F.

AMBITION ET VISION : DEVENIR UN CLUB MONDIAL D’AMATEURS DE VINS ABONNÉS À DES VIGNOBLES

Avec plus de 12 000 pieds de vignes adoptés et une croissance mensuelle moyenne de 30% depuis leur lancement, les trois fondatrices âgées de 24 à 25 ans, ont la ferme ambition de continuer à se développer sur le marché français et de conquérir le monde, à commencer par le Royaume-Uni.

« Cette levée de fonds s’inscrit dans notre volonté d’internationaliser rapidement Cuvée Privée, en commençant par le Royaume-Uni, où nous avions déjà eu plusieurs demandes. La valeur de Cuvée Privée est d’autant plus forte pour un étranger : lui permettre de s’approprier symboliquement un petit bout de France et de découvrir les coulisses du vin français. » indique Aurélie Berthon, co-fondatrice de Cuvée Privée.

La startup a su convaincre le fonds Mouvement & Finance, de Jean-Pierre Guichard, fondateur de la sucess story française Manutan ainsi que huit business angels : Mylène Romano, business angel très active, Pierre-Antoine Captin, Président de Mediawan, Frédéric Bille, Fondateur de Beauté Privée, Laurent David, ex-Western Europe Sales and Business Development Director d’Apple, Thibault Pontallier, ancien Ambassadeur de Château Margaux à l’international et fondateur de Ponts des Arts, Coralie de Fontenay, exDirectrice Générale de Cartier, Eléonore Oudéa via CLOVER SAS, co-fondatrice de The Coop et Sophie Desmazières, Présidente de BureauxLocaux.

« J’ai tout de suite été séduite par l’ambition et les valeurs du projet Cuvée Privée : redonner du sens à l’achat du vin en dévoilant un métier et en créant du lien avec le terroir français. Cuvée Privée est très justement positionné sur le haut de gamme et parle aux consommateurs d’aujourd’hui en mettant l’expérience au cœur du concept. » précise Coralie de Fontenay, ancienne DG France de Cartier.

« J’ai beaucoup aimé l’équipe dès notre première rencontre ainsi que le concept de Cuvée Privée car, issu du milieu du vin, je pense que c’est un moyen génial pour mieux rapprocher les clients finaux et les vignerons qui ne demandent que davantage d’interaction et de connaissances de part et d’autre. Nous devons montrer que le monde du vin est un monde incroyable, convivial, moderne et très ouvert. » ajoute Thibault Pontallier, ancien Ambassadeur de Château Margaux à l’international.

Les fonds seront également utilisés pour renforcer son équipe de 8 collaborateurs pour doubler les effectifs d’ici fin 2020.