Il permet à Cureety de soutenir le déploiement de sa plateforme au sein des établissements de santé en France et en Europe, d’accompagner différents programmes de recherche et de renforcer ses équipes.

Cureety, start-up leader dans le domaine de l’oncologie digitale, annonce aujourd’hui une levée de fonds de cinq millions d’euros. L’opération coïncide en France avec la nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale permettant de généraliser le remboursement de la télésurveillance à partir de 2022.

Fondée en mars 2018, Cureety vise à améliorer la prise en charge des patients, simplifier le travail des soignants au quotidien, et à améliorer l’offre de soins en cancérologie via des programmes de recherche et de bases de données centrées sur l’expérience patient.

Cureety compte aujourd’hui une trentaine d’employés à temps plein, est utilisée par plus de 40 établissements de santé en France et en Espagne (notamment le CHU de Rennes, le CHU de Rouen, le Centre Léon Bérard ou le Service de Santé des Armées) et a permis d’accompagner près de 5000 patients. La start-up a aussi noué de nombreux partenariats pour accélérer son déploiement, notamment avec AstraZeneca France et Espagne, Servier, Ipsen ou encore Teladoc Health France.

Ce nouveau tour de table de 5 millions d’euros est constitué d’obligations convertibles en actions, souscrites via la plateforme de financement participatif myoptions.co par des mutuelles telles que MBA Mutuelle et Groupama ainsi que par les investisseurs historiques de Cureety, et de prêts accordés par le pool bancaire de la société et Bpifrance. Il permet à la start-up d’accompagner sa forte croissance, notamment pour ouvrir un bureau en Italie au premier semestre 2022 et de soutenir une quinzaine de programmes de recherche en collaboration avec ses partenaires en France et en Europe. Cureety prévoit le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs, notamment pour renforcer ses équipes Tech, Data, et Science.

Le Dr. Maya Gutierrez, Directrice médicale chez Cureety commente « Grâce à cette levée de fonds, nous allons notamment renforcer notre position de leader sur le marché de la télésurveillance en oncologie. Nous avons d’ores-et-déjà été sélectionnés par les principaux congrès internationaux en oncologie tels que l’ESMO et l’ASCO pour réaliser différentes communications scientifiques, et nous allons désormais pouvoir quantifier les bénéfices importants apportés par notre dispositif médical ».

François-Guirec Champoiseau, co-fondateur & CEO de Cureety conclut : « Nous sommes très heureux et honorés de la confiance que nous accorde ces nouveaux investisseurs et de la fidélité renouvelée de nos investisseurs historiques et partenaires bancaires. Cette étape majeure dans notre développement va nous permettre d’accélérer encore notre développement européen ».