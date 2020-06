Le portefeuille en développement, de près de 200 MW et constitué de plus de 10 projets, est réparti sur tout le territoire français. L’équipe existante sera intégrée au sein de Cubico afin d’assurer la continuité du développement du portefeuille. Cubico va ouvrir de nouveaux bureaux à Bordeaux, tout en héritant d’une antenne à Toulouse.

Cette acquisition permet à Cubico d’établir pleinement sa présence sur le marché français, avec pour ambition de développer la société autour de ce portfolio.

David Swindin, Directeur EMEA chez Cubico, a déclaré : « Nous sommes ravis de consolider notre position sur le marché français avec cette acquisition, et de mettre en œuvre notre stratégie de diversification vers des activités de développement, aux côtés de notre modèle traditionnel d’acquisition de projets prêts à construire ou en exploitation. Nous estimons que cette acquisition nous apporte une plateforme nous permettant de faire grandir notre présence en France, et nous cherchons activement de nouvelles opportunités d’investissement. »

Stephen Packwood, Directeur France chez Cubico, a commenté : « Cette acquisition est un superbe exemple de la flexibilité du mandat d’investissement que possède Cubico. Nous sommes impatients de développer ce portefeuille, et de faire d’autres acquisitions qui permettront d’accélérer notre présence en France. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir une belle équipe qui va renforcer et élargir nos compétences, et contribuer à notre plan de croissance. »

Frank Coenen, Directeur chez InControl, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir facilité l’entrée de Cubico sur le marché de l’éolien terrestre en France, et allons continuer à nous concentrer sur le secteur des énergies renouvelables en Europe. »