A propos de Crystal

Crystal constitue aujourd’hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 6,6 Mds€ d’actifs conseillés et près de 80 m€ de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 350 collaborateurs et 46 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.

Les entités de Crystal – Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM – délivrent un très haut niveau d’expertise et une gamme complète de solutions patrimoniales à destination d’une clientèle française et internationale.

Crystal est dirigé par son Président et fondateur Bruno Narchal, son Directeur Général Jean-Maximilien Vancayezeele et ses Directeurs Généraux Délégués Benjamin Brochet et Benoist Lombard.

Son capital est détenu par les fondateurs, dirigeants-associés et principaux cadres accompagnés par Apax Partners (via une participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123 Investment Managers.