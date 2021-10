L’objectif pour Crystal est de continuer d’apporter un accompagnement patrimonial haut de gamme à ses clients, leur consacrer encore plus de temps et leur délivrer du conseil sur mesure, en adéquation avec sa démarche commerciale et sa vision à 360 degrés.

« Nous avons la conviction que la digitalisation est un des éléments déterminants pour l’avenir de notre profession et pour offrir le meilleur de la gestion de patrimoine », précise Bruno Narchal, Président du groupe Crystal. « Le choix d’Apax Partners, comme partenaire de notre développement, repose notamment sur leur capacité d’accompagnement dans notre nécessaire transformation digitale. Cet outil de gestion de patrimoine digital dédié à notre Groupe, qu’une équipe d’experts continuera d’optimiser, nous permettra également de répondre aux besoins de nos conseillers Crystal et du Pôle Victoire et d’attirer de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine prochainement. »

Pour Maxime Camus, Directeur Général de Finansemble, il s’agit d’une excellente opportunité pour développer la marque Grisbee : « Nous sommes très heureux que notre solution soit utilisée par le groupe Crystal. Cela conforte la pertinence de notre modèle et participe au mouvement de digitalisation indispensable du secteur de la gestion de patrimoine. Dans la mesure où nous conservons notre cabinet Grisbee Gestion Privée et la propriété de la marque Grisbee, cela ne change rien dans notre relation avec nos utilisateurs et clients. Cette opération nous permet de confier les développements techniques de notre plateforme au groupe Crystal, qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour continuer à améliorer la solution que nous avons développée, pour le plus grand bénéfice des épargnants. Elle nous dote par ailleurs de moyens supplémentaires pour accélérer le développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine portée par Grisbee Gestion Privée : sélection des meilleurs placements, accompagnement par nos conseillers... »