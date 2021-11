Quatre mois après son rapprochement avec les associés du projet Victoire, Crystal Holding, acteur français majeur du conseil en investissement et en gestion de patrimoine, a finalisé l’acquisition de la société de gestion WiseAM. Créée il y a dix ans par les associés du projet Victoire, WiseAM gère aujourd’hui 750 millions d’euros. Dorénavant détenue par Crystal Holding, WiseAM proposera à ses entités un vaste panel de solutions d’investissements, mandats de gestion et investissements immobiliers.

WiseAM continuera naturellement de proposer son offre à l’ensemble des professionnels du patrimoine, axe historique de son développement. La société est par ailleurs enregistrée auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), singularité lui permettant de proposer ses solutions à des particuliers présentant des indices d’américanité.

Cette évolution du capital s’accompagne également de la nomination d’un nouveau Comité Exécutif désormais composé de Benjamin Brochet, Président, François Jubin, Directeur Général, Guillaume de Trogoff, Directeur Général Adjoint et Emilie Degorce, Secrétaire Générale. Benjamin Brochet demeurera par ailleurs Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

Bruno Narchal, Fondateur et Président de Crystal Holding se réjouit « d’accueillir WiseAM et ses talents au sein du Groupe pour renforcer son leadership dans la gestion privée et proposer des solutions à haute valeur ajoutée. Nous allons gagner en flexibilité et en agilité pour nos clients français et internationaux et ceux de nos partenaires. »

Benjamin Brochet, nouveau Président de WiseAM et Directeur Général Délégué de Crystal Holding rajoute que « WiseAM est un acteur créé par des conseillers en gestion de patrimoine afin de répondre à leurs besoins. Très implanté dans l’univers de la gestion privée, nous disposons d’une équipe très proche de nos partenaires CGP et d’une gamme adaptée aux besoins des clients patrimoniaux, fruit de de nos incessants développements. »

Biographie de Benjamin Brochet

Benjamin Brochet, 41 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille en 2001 et de l’EM Lyon en 2003.

Il débute sa carrière à l’Inspection Générale de la Société Générale puis devient consultant en stratégie chez Bain & Company en 2005. En 2009, il est chargé des investissements en Private Equity d’Octant Partenaires, holding de participations de M. Robert Zolade, avant de devenir Vice Président d’Alix Partners en 2012. En 2014, il est nommé Directeur adjoint de la Stratégie du Groupe Edmond de Rothschild, où il pilotera le développement, l’organisation et la transformation des activités de banque privée et de gestion d’actifs à Paris, Genève et Luxembourg. En 2020, il lance avec les associés du projet Victoire un regroupement des acteurs emblematiques de la gestion de patrimoine.

Suite à l’adossement du projet Victoire à Crystal Holding, Benjamin Brochet est devenu Directeur Général Délégué du Groupe le 1er juillet 2021 et nommé Président de WiseAM le 28 octobre 2021, à l’issue de son processus d’autorisation par l’AMF.