Heureusement, il existe sur le web de nombreux outils pour faciliter ses démarches et optimiser à la fois temps et budget.

Nous vous proposons donc de découvrir 3 outils en ligne très pratiques voire indispensables dans la création de votre micro-entreprise en 2021.

Infogreffe

Le premier des outils indispensables pour créer sa micro-entreprise est Infogreffe.

Celui-ci vous permettra d’effectuer le dépôt de votre dossier de statuts sans besoin de vous déplacer au greffe du tribunal de commerce. Il est facile d’utilisation, et vous fera gagner un temps précieux pour la rédaction de vos statuts ainsi que le suivi de votre dossier.

Infogreffe permet aussi de se procurer différents documents officiels indispensables pour la gestion de votre entreprise (ex : Kbis, comptes annuels, CGV etc.)

Qonto

2ème outil en ligne indispensable pour votre micro-entreprise : Qonto, néo-banque 100% en ligne.

Celle-ci est l’une des seules à proposer la procédure de dépôt du capital social en ligne, le tout dans des délais extrêmement courts. Un avantage très précieux car, rappelons que le certificat de dépôt fait partie des documents indispensables pour l’immatriculation finale de l’entreprise auprès du tribunal de commerce. Une procédure essentielle par laquelle Qonto livrera l’attestation de dépôt au bout d’environ 3 jours.

Cette procédure est même la plus importante avant immatriculation, car elle permet d’authentifier le dépôt effectif de son capital social auprès du tribunal de commerce grâce à une attestation de dépôt qui sera délivrée par Qonto au bout de 72h en moyenne. Tout se fait en ligne, ce qui rend la procédure beaucoup plus simple et rapide à effectuer, le tout en totale transparence et sans frais cachés. A noter que ce dépôt ne s’adresse pas qu’aux micro-entreprises, mais aux différents types de structures (SASU, SAS, SARL, EURL…).

De manière globale, Qonto présente pour autre avantage majeur de pouvoir être câblé avec différentes solutions complémentaires, comme l’outil comptable que nous allons maintenant vous présenter.

Pennylane

Le 3ème et dernier outil que nous vous proposons de découvrir est Pennylane, outil de gestion comptable connecté. Celui-ci donne un accès direct à votre expert-comptable, pour le suivi des dépenses, bilans, déclarations de TVA ou facturation client par exemple.

Pennylane vous offre également la possibilité de se connecter à différents outils, dont justement Qonto, afin de centraliser et regrouper les différentes données comptables de votre entreprise.

La communication en est facilitée, et les tâches comptables optimisées.

Dans un monde où tout s’informatise de plus en plus, pouvoir accéder à des outils en ligne est devenu l’un des must-have pour la création et la gestion quotidienne de son entreprise. Ceux-ci offrent un précieux gain de temps, vous évitent des déplacements parfois fastidieux, et vous permettent l’accès quasi instantanée à de nombreuses informations pour une vue globale de votre société.

Lancer et gérer son entreprise en 2021 rime encore plus avec cette volonté de tout faire à distance, étant donné le contexte sanitaire. Ce qui tombe bien, car les outils en ligne se veulent de plus en plus performants, comme Infogreffe, Qonto et Pennylane.