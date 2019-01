Cette acquisition permet notamment à Credit.fr d’offrir des opportunités d’investissement diversifiées à ses prêteurs dans le secteur de l’immobilier grâce à l’expertise d’Homunity et la complémentarité entre les deux plateformes, tournées vers le financement de l’économie réelle.

Lancée en 2014, Homunity a déjà financé 89 projets pour 36 millions d’euros. Bénéficiaire, sur les deux derniers exercices, la plateforme a connu une très forte croissance de son activité avec 24 millions d’euros investis en 2018 (+ 250 %). Homunity se positionne aujourd’hui comme la plateforme leader dédiée au financement participatif immobilier en France. Homunity permet à 19 000 particuliers et professionnels d’accéder quotidiennement et directement à des rendements attractifs dans le secteur de l’immobilier. À travers Credit.fr et Tikehau Capital, Homunity va accélérer sa capacité de collecte auprès des particuliers mais également des institutionnels afin de poursuivre l’accompagnement des promoteurs immobiliers.

Acquis en 2017 par Tikehau Capital, Credit.fr a révolutionné l’accès au crédit pour les entreprises en leur offrant une réponse extrêmement rapide et un process sans lourdeur administrative. Depuis sa création en 2015, la plateforme a financé près de 500 entreprises françaises pour un peu plus de 40 millions d’euros grâce à sa communauté de 21 000 prêteurs qui y voient un moyen de soutenir l’économie réelle tout en obtenant une rémunération attractive pour leur épargne.

Pour Thomas de Bourayne, Président de Credit.fr : « Nous sommes ravis d’accueillir Quentin Romet et son équipe et avons été particulièrement séduits par le dynamisme, le track record et le professionnalisme d’Homunity. Nous élargissons ainsi notre offre de financement à un secteur immobilier en fort développement. »

Quentin Romet, Président d’Homunity, précise : « L’adossement à Credit.fr, et donc à Tikehau Capital, est une nouvelle étape que nous abordons avec enthousiasme. Cela va nous permettre de diversifier notre funding grâce à l’apport d’investisseurs institutionnels et particuliers, et ainsi d’améliorer encore la pertinence de notre offre pour les promoteurs. »