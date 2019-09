Credit Suisse réaffirme ses ambitions vis-à-vis des marchés en croissance rapide que sont les investissements à impact et la finance durable avec le recrutement de trois profils expérimentés à Singapour, Zurich et Londres. Ces recrutements s’ajoutent à celui de Daniel Wild, qui a récemment rejoint le département Impact Advisory and Finance (IAF) de la banque en tant que responsable mondial Environmental, Social and Governance (ESG) Strategy, comme annoncé en avril.

James Gifford a intégré Credit Suisse au poste nouvellement créé de Responsable de l’Impact Advisory. James est chargé de conseiller les clients privés de Credit Suisse au niveau mondial et d’aider la banque à stimuler son leadership en matière d’impact ainsi que les initiatives de développement de ce secteur. Il a rejoint Credit Suisse après avoir travaillé pour UBS, où il était responsable de l’investissement à impact au sein de la division Wealth Management.

Considéré comme un pionnier de ce secteur, James Gifford a joué un rôle déterminant dans l’évolution des marchés financiers vers des investissements plus durables et dans le développement des placements visant un impact social et environnemental positif et mesurable. En 2004, il a créé les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI), projet leader du marché en faveur de l’investissement durable, qui a fait partie de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI). Les PRI, qui comptent aujourd’hui plus de 2250 signataires, dont Credit Suisse, représentent plus de 85 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

En 2014, James Gifford a en outre développé et mis en place un programme commun de placement à impact pour les family offices à l’Université de Harvard et à l’Université de Zurich, qui est devenu le premier programme mondial d’étude des investissements à impact pour les membres de la nouvelle génération au sein des familles. Il est titulaire d’un doctorat en sciences économiques axé sur l’efficacité de l’engagement des actionnaires pour améliorer la performance d’entreprise en matière de durabilité.

Basé à Singapour, James Gifford est rattaché à Marisa Drew, CEO du département IAF, et à Bernard Fung, responsable des services Wealth Planning en Asie-Pacifique au niveau régional.

Guillaume Bonnel a rejoint la banque en tant que Responsable des Produits Durables et à Impact (Head of Sustainable and Impact Products). Il est responsable de la gestion de l’offre de placements durables et à impact, ainsi que du développement de services de formation et de conseil pour des produits associés. Il était auparavant chez Lombard Odier, où il occupait le poste de responsable des investissements à impact depuis octobre 2016.

Guillaume Bonnel possède une vaste expérience dans la conception et la gestion de produits de placement à impact, créant des solutions de finance durable et conseillant les clients dans la réalisation de leurs objectifs de placement durable. Au cours de ses six années chez Lombard Odier, Guillaume Bonnel a entre autres été chargé de développer l’activité de gestion des mandats d’investissement durable pour la banque. Auparavant, il avait été conseiller en placements durables et responsable dans plusieurs établissements financiers, dont BNP Paribas.

De nationalité française, Guillaume Bonnel est titulaire d’un master en Management de l’Université Paris-Dauphine et diplômé de Télécom Ecole de Management.

Basé à Zurich, Guillaume Bonnel est rattaché à la fois à Marisa Drew au sein d’IAF et à Steven Bates, responsable Investment Product Management au sein du département Investment Solutions & Products (IS&P).

En juillet, il a été annoncé qu’Helen McDonald rejoignait Credit Suisse en tant que responsable « Foundations and Impact Advisory Services » au Royaume-Uni, un poste nouvellement créé dans le cadre duquel elle s’occupe d’institutions à but non lucratif et conseille les clients britanniques dans la réalisation de leurs objectifs en matière d’investissements durables et à impact.

Helen McDonald a quitté UBS, où sa dernière fonction a été celle de responsable des organisations caritatives, des fondations et de l’investissement social. Auparavant, elle a travaillé chez Goldman Sachs, SG Warburg Securities et Kleinwort Benson Investment Management. Elle a également été membre du comité de placement du Trinity College d’Oxford pendant quatre ans.

Basée à Londres, Helen McDonald est rattachée à deux entités : à l’équipe Private Banking Royaume-Uni, dirigée par Christian Berchem, CEO de Credit Suisse Royaume-Uni, qui fait partie de la division International Wealth Management, et au département IAF, dirigé par Marisa Drew.

Marisa Drew, CEO du département IAF, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir de tels talents au sein de Credit Suisse. En renforçant considérablement, grâce à ces professionnels chevronnés, nos activités dans le domaine de la finance durable et à impact, nous allons élargir et affiner notre offre de produits IAF et nos services de conseil afin de mieux répondre aux exigences des clients qui souhaitent s’engager davantage dans les placements à impact. Ce groupe de responsables va également nous aider à réaliser plus rapidement notre objectif de jouer un rôle de premier plan dans le développement de ce secteur et dans sa capacité à exercer un impact positif à large échelle. Avec le concours de ces leaders du secteur, je suis convaincu que nous serons extrêmement bien positionnés pour aider nos clients à œuvrer en faveur de la transition durable, tout en générant des rendements à long terme. »