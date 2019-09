Credit Suisse et la Climate Bonds Initiative (CBI) ont annoncé, hier, leur partenariat afin d’accélérer la transition vers une économie durable à faible émission de carbone en s’appuyant sur le potentiel des marchés de capitaux, via la promotion d’un marché de « Sustainable Transition Bonds ».

Le marché des obligations vertes a connu une croissance exponentielle ces dernières années, mais il n’est constitué, à ce jour, que d’un univers relativement limité d’émetteurs. Credit Suisse et la Climate Bonds Initiative estiment qu’il est nécessaire de mettre en place un processus inclusif, ouvert et rigoureux afin de développer un cadre favorable à l’avènement d’un marché du « Sustainable Transition Bond » évolutif et robuste qui associera les ambitions des investisseurs et des émetteurs.

Le partenariat assurera le travail préparatoire initial, la conceptualisation et l’engagement requis pour créer un marché du « Sustainable Transition Bond », susceptible de soutenir d’importantes voies de transition.

Le but est d’accompagner les futurs émetteurs et investisseurs ayant pour objectif stratégique d’évoluer vers des modèles économiques durables et à faible émission de carbone.

Marisa Drew, Directrice générale du département Impact Advisory and Finance de Credit Suisse, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec la CBI qui s’est imposée depuis longtemps comme un leader reconnu en matière d’établissement de normes pour le marché des obligations vertes. Nous sommes certains que ce partenariat marquera une étape importante dans l’évolution du marché de la finance verte et durable. Notre objectif est de soutenir le développement à grande échelle d’un marché transparent, justifiable et rigoureux qui sera adopté par la communauté financière, avec la participation d’un large éventail d’émetteurs éligibles. »

Cette initiative s’appuie sur l’engagement de longue date de Credit Suisse dans la finance durable, avec notamment la création en 2017 du département « Impact Advisory and Finance » (IAF), placé directement sous la responsabilité du Directeur Général de Credit Suisse (Tidjane Thiam). L’IAF a pour vocation d’encourager les projets et les initiatives ayant un impact économique et social positif tout en générant des rendements financiers attrayants.