Credit Suisse annonce la nomination de Julien Lamm en tant que Co-Responsable des institutions financières pour les activités de conseil et de marchés de capitaux pour la zone EMEA depuis Paris.

L’autre Co-Responsable est Israel Fernandez et rejoindra Credit Suisse à Madrid le 15 novembre. Il arrive de Deutsche Bank où il était Head of Financial Institutions Coverage, pour la région ibérique, responsable de l’origination et l’exécution de transactions M&A, ECM et DCM.

Ils rapportent à Jens Welter, Responsable de la banque d’investissement en EMEA, et à Harold Bogle, Vice Chairman, Group Executive Office.

Julien Lamm, 41 ans, est diplômé de l’ESCP Europe. Après avoir débuté sa carrière en tant qu’analyste chez Citigroup puis au sein de la banque d’investissement de Credit Suisse de 2006 à 2008, il a été Directeur Exécutif chez Morgan Stanley pendant sept ans. Il était revenu chez Credit Suisse en 2015 en tant que Responsable des institutions financières pour la France et la Belgique au sein de la banque d’affaires.

Depuis 2015, Credit Suisse a participé à trois des quatre plus grandes opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des banques et des assurances en France, en tant que conseiller d’Aéma pour l’acquisition d’Aviva France pour 3,2 milliards d’euros ; conseiller de la Caisse des Dépôts sur le rapprochement de CNP Assurances et de La Banque Postale pour 6,8 milliards d’euros ; et conseiller du Crédit Agricole pour la cession de sa participation de 25 % dans les Caisses Régionales pour 18,0 milliards d’euros. Au cours de cette période, Credit Suisse a également agi en tant que coordinateur global de l’introduction en bourse d’ALD Automotive par la Société Générale pour 1,2 milliard d’euros et de l’émission de droits de Tikehau.