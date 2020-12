Il s’agit d’une fonction supplémentaire pour Khalid Krim qui vient s’ajouter à son rôle actuel de Co-Head et, à partir de janvier 2021, de Head of Debt Capital Markets (DCM) de Credit Suisse pour la zone EMEA.

Khalid Krim est basé à Paris et continue de rapporter à Michael Furber, Head of Debt Capital Markets Solutions pour la zone EMEA.

Khalid Krim est titulaire d’un DESS en Droit des Affaires Internationales de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Après avoir commencé sa carrière comme juriste de marchés chez Deutsche Bank à Paris en 1998, il a passé huit ans chez Barclays Capital entre Paris et Londres de 2001 à 2009, notamment en tant que Head of European Hybrid Capital.

Entre 2010 et 2011, Khalid Krim effectue un premier passage chez Credit Suisse à Londres en tant que Head of European Hybrid Capital.

Il rejoint Morgan Stanley à Londres en 2011 où il a occupé les postes de Head of European Capital Solutions et de Head of European FIG Capital Markets Advisory avec un focus sur les banques européennes.

Khalid Krim effectue son retour chez Credit Suisse à Paris en novembre 2018 pour y co-diriger l’activité Debt Capital Markets pour la zone EMEA.