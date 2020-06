C’est dans un contexte économique et social dégradé en France, conséquence de l’épidémie Covid-19, qu’Arkéa a réalisé sa deuxième émission d’obligations à impact social. Ce jeudi 4 juin 2020, ce sont 750M€ qui ont été levés sur les marchés financiers auprès de gestionnaires d’actifs et de compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de l’obligation. Le social bond a recueilli un vif intérêt de la part des investisseurs qui renouvellent ainsi leur confiance au groupe Arkéa. La demande a atteint 2,6 Md€ en trois heures, avec plus de 100 ordres de qualité, initiés principalement par de grands comptes fortement engagés sur les problématiques ESG (environnement, social, gouvernance), avec une concentration importante en France (40 %).

Le volume de fonds levés a permis de resserrer significativement le spread à MS+150bp, un niveau qui implique qu’aucune prime d’émission n’ait été payée pour cette opération.

Accompagnement et financement de l’économie réelle

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens à s’être positionnés sur le marché des social bonds en octobre 2019. Ce type d’obligation, destiné à refinancer des projets à caractère social, est en parfaite cohérence avec les convictions du groupe Arkéa.

Avec la volonté de contribuer à atténuer les effets de la crise Covid-19, les fonds levés ce 4 juin seront prioritairement alloués au financement ou refinancement de prêts aux PME, qui concourent de façon significative au développement économique et à la vitalité des territoires, et au secteur de la santé afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous. Dans le contexte inédit actuel, il apparaît essentiel de poursuivre et de renforcer l’accompagnement des acteurs de proximité. Pour ce faire, Arkéa s’appuie sur ses différents réseaux bancaires : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, implantée sur l’ensemble du territoire, le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Poursuite du programme de refinancement du groupe

Ce social bond est la 3e émission d’Arkéa depuis janvier 2020. C’est un format senior non preferred qui a été retenu, suite aux émissions précédentes réalisées au format senior preferred et covered bond. D’une maturité de 9 ans, il est émis dans le cadre du "green, social & sustainability bond framework", validé par l’agence Vigeo Eiris.

Stéphane Cadieu, Directeur des marchés financiers du groupe Arkéa, commente : « Nous sommes fiers de l’accueil très favorable rencontré à l’occasion de l’émission de ce deuxième social bond ainsi que de la confiance renouvelée à Arkéa par les investisseurs. L’opération a été couronnée de succès avec une forte demande et un carnet d’ordres de qualité. Elle s’inscrit dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Les fonds seront alloués en priorité au refinancement des projets portés par les PME, véritables acteurs des territoires, et en faveur du secteur de la santé. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la politique de financement responsable menée par le groupe Arkéa, au service de ses territoires et de leurs acteurs ».