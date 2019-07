Le groupe bancaire poursuit sa stratégie d’ouverture auprès des nouveaux acteurs des services financiers et conforte son rôle de premier plan dans le secteur du digital.

Budget Insight, leader français de l’agrégation de données et d’initiation de paiements, restera pilotée par l’équipe dirigeante actuelle et bénéficiera de l’accompagnement d’Arkéa pour accélérer son développement en France et préparer son déploiement en Europe.

Arkéa a signé un accord sous conditions suspensives portant sur l’acquisition de 80 % du capital de la fintech Budget Insight, véritable pépite technologique sur le secteur de l’agrégation de données et d’initiation de paiements. Clément Cœurdeuil et Romain Bignon, fondateurs de Budget Insight, ainsi que le management resteront actionnaires de la société. Avec cette prise de participation, le groupe Arkéa renforce son positionnement de banque collaborative au service de ses partenaires et de ses clients. L’expertise de Budget Insight en matière d’agrégation et d’enrichissement de données va notamment permettre de proposer aux clients une expérience simple et fluide en intégrant les services financiers et extra-financiers dans les usages de consommation.

Créée en 2012, Budget Insight est une fintech française spécialisée dans l’agrégation de données financières et extra-financières qui a développé plusieurs APIs à destination d’acteurs BtoB. Capable de collecter des données auprès de plus de 300 acteurs (banques, compagnies d’assurance, grands distributeurs, marketplaces, services administratifs…), Budget Insight permet ainsi de fournir une plateforme de construction de services financiers basée sur le traitement de la donnée. Les technologies de Budget Insight ont vocation à permettre la création d’expériences clients simples, personnalisées et instantanées.

En s’adossant à un groupe bancaire solide et doté d’une forte expertise, Budget Insight va pouvoir bénéficier de synergies fortes qui lui permettront de consolider son avance technologique. La fintech pourra également préparer son déploiement en Europe auprès de sa clientèle BtoB avec l’objectif de devenir l’acteur de référence des services de l’Open Banking.

L’actuelle équipe dirigeante restera autonome et à la tête de l’entreprise pour mener à bien l’ensemble de ces projets et poursuivre le développement de ses activités pour le compte de ses clients BtoB actuels et futurs. Le groupe Arkéa, de son côté, confirme sa place de partenaire de référence des nouveaux acteurs des services financiers. Il mise sur une collaboration augmentée entre les acteurs traditionnels et les fintechs dans le but d’améliorer et de simplifier les usages tout au long du parcours clients. Arkéa entend ainsi constituer une véritable plateforme d’Open Banking.

Cette opération stratégique, soumise à l’autorisation du régulateur bancaire, va également permettre au groupe Arkéa d’élargir à l’ensemble de ses filiales et réseaux distributeurs les synergies déjà existantes avec sa banque en ligne, Fortuneo, et son assistant personnel max.

Ronan Le Moal, Directeur général du groupe Arkéa, commente : « L’acquisition de Budget Insight constitue une nouvelle étape dans notre stratégie d’ouverture. Nous nous appuyons sur notre écosystème partenaire pour améliorer notre offre de services. L’expertise de Budget Insight permet, en effet, d’ancrer davantage encore la simplicité et la rapidité dans le quotidien de nos sociétaires et clients, avec à la clé, des parcours de consommation fluides et des services toujours plus personnalisés. Clément Coeurdeuil et Romain Bignon managent une très belle entreprise qui a su trouver rapidement un modèle de développement rentable. Son positionnement BtoB en fait un partenaire naturel du groupe qui développe lui aussi des prestations bancaires en marque blanche ».

Clément Coeurdeuil de Budget Insight ajoute : « Le rapprochement entre Budget Insight et Arkéa fait profondément sens de par une stratégie commune et des valeurs partagées auxquelles nous sommes très fortement attachés, telles que l’obsession de nos clients et le bonheur de nos collaborateurs ».

Romain Bignon poursuit : « Arkéa est un partenaire de choix pour faire face aux enjeux de la DSP2, avec qui nous partageons la vision de la banque dans les usages et qui a démontré par le passé le succès de sa stratégie d’ouverture ».