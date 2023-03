Nathalie Libert, 55 ans, est nommée à compter du 20 mars à la tête de la direction financière du Groupe Crédit Coopératif, qui compte 70 collaborateurs. Son périmètre couvre la comptabilité, le pilotage de la performance, la gestion financière et les achats.

Nathalie Libert, une expérience diversifiée et étendue dans le monde bancaire

Diplômée de l’IEP Paris (Economie & Finances puis DESS d’économie d’entreprises et marchés de capitaux), Nathalie a débuté sa carrière en 1990 dans le Groupe Crédit Lyonnais dans les métiers de l’inspection et de la gestion privée, puis au sein d’Axa Banque et du groupe Crédit Maritime en tant qu’inspectrice générale. Elle rejoint la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne de 2003 à 2009 au sein de la direction des risques groupe (responsable Bâle II, normes, conduite du changement et contrôle permanent) puis du pôle immobilier groupe (directrice pilotage, process et risques).

En 2009, elle intègre la direction des risques groupe de BPCE, en charge du suivi stratégique et de la coordination métier sur les risques immobiliers Groupe.

Au sein de la Banque Populaire Côte d’Azur, Nathalie est nommée directrice de l’audit interne en 2014 et membre du comité de direction générale, puis en 2015 directrice des risques et de la conformité. En 2017, elle prend la fonction de directrice des risques et de la conformité de la Banque Populaire Méditerranée, membre du comité de direction générale.

Développement solide, pérenne et durable, mots-clefs du plan stratégique du Crédit Coopératif

Nathalie Libert mène ses actions de directrice financière conformément au plan d’entreprise « Nouvelles frontières 2025 » et en cohérence avec les convictions sociétales et environnementales de la banque.

« Permettre à nos réseaux d’accompagner nos clients dans leur développement et dans leur transition énergétique & environnementale, piloter notre activité, anticiper & fournir les ressources financières nécessaires à l’atteinte de nos objectifs : je suis fière, avec les 70 collaborateurs et collaboratrices de la direction financière, de relever les défis de notre plan stratégique », détaille Nathalie Libert.

Elle succède à ce poste à Vincent Mansuy, nommé membre du directoire en charge des finances de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Nathalie Libert trouve ses attaches à Angers, Paris et Nice. Elle aime la danse, elle est musicienne et passionnée d’histoire.