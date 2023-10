Crédit Agricole S.A. annonce l’acquisition de Worklife, fintech spécialisée dans la digitalisation des avantages salariés. Cette opération vient compléter l’offre existante du groupe Crédit Agricole en matière d’épargne salariale et retraite ou d’assurance santé collective pour proposer une vision complète des avantages salariés. La complémentarité et les synergies avec Worklife permettront au Groupe d’accompagner au mieux les entreprises dans la valorisation et le pilotage de leur politique de rémunération.

Les PME font face à des difficultés de recrutement avec plus d’un tiers d’entre elles (37 %) qui n’ont reçu aucune candidature à leurs offres en 2023. 64 % des entreprises interrogées sont même contraintes de renoncer à des marchés ou de réduire leur activité (source étude CPME 2023). Les avantages salariés constituent aujourd’hui un vecteur d’attractivité et de fidélisation des salariés.

Acteur majeur de l’assurance collective et de l’épargne salariale en France, le groupe Crédit Agricole amplifie son action à destination des entreprises avec l’acquisition de Worklife. Startup française créée en 2020, Worklife propose une application qui regroupe l’ensemble des avantages salariés (Titres restaurants, forfait mobilité durable, abonnement de transports, etc.) et une carte de paiement qui rassemble tous ces avantages. La startup a développé une technologie unique qui lui permet de créer n’importe quel type d’avantage pour s’adapter aux différents accords d’entreprise et s’intégrer nativement à tout système d’information RH. Pour les salariés utilisateurs, la solution de Worklife leur permet d’appréhender facilement l’ensemble des dispositifs qui leur sont proposés, notamment à travers un bilan social individualisé disponible chaque mois sur leur application. Les dirigeants et les fonctions Ressources Humaines disposent d’un outil pour optimiser et piloter leur politique en matière d’avantages salariés. Dans le contexte actuel de soutien du pouvoir d’achat, l’offre d’avantages salariés Worklife a déjà séduit plus de 150 entreprises clientes, de la PME au grand groupe (dont La Belle-Îloise, Saint-Gobain, Adecco, Amazon, etc.) et compte plus de 120.000 salariés utilisateurs.

Pour Laurent Darmon, Directeur Nouvelles Activités de Crédit Agricole S.A. : « Avec l’acquisition de Worklife, nous souhaitons créer un champion français des avantages salariés en proposant une plateforme digitale dédiée à la politique d’avantages et rémunération dans une approche RH harmonisée qui s’appuiera notamment sur les synergies avec les différents métiers du Groupe (Assurances Collectives, Epargne Salariale, …). Cette opération est en parfaite cohérence avec le Projet Sociétal du Crédit Agricole et son engagement à soutenir le pouvoir d’achat. »