Il sera en charge de la coordination européenne de l’activité Logistique (Investissement et Location/Vente), en collaboration avec les équipes locales de BNP Paribas Real Estate.

Cette équipe paneuropéenne continuera à développer les opérations avec des clients investisseurs basés en Europe, Asie, Moyen Orient ou Amérique du Nord et à accompagner ses clients utilisateurs dans leur expansion européenne.

Craig Maguire, 49 ans, bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier d’entreprise au Royaume-Uni et en Europe. Craig a conseillé un nombre important d’investisseurs institutionnels et de propriétaires d’immeubles logistiques dans le cadre de la vente de leurs portefeuilles européens, représentant un volume de transaction de plus de 2 milliards d’euros. Il a occupé des postes de direction de premier plan dans les domaines de l’acquisition, du développement, de la gestion et de la location de biens immobiliers. Craig a débuté sa carrière en 1994 chez CBRE UK avant de rejoindre DTZ UK en 1996 et DTZ en Pologne en 2001. Il a été nommé Directeur Général de P3 Parks pour la Pologne et la Roumanie en 2007, puis Directeur Capital Markets chez DTZ Pologne en 2013. Craig a fondé Rockard Advisory à Glasgow en 2016, spécialisé sur les marchés logistiques britanniques et européens, avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate UK, d’abord en tant que consultant puis responsable de la logistique paneuropéenne, à partir du 1er septembre 2021.

« BNP Paribas Real Estate se positionne dans le top 3 des acteurs logistiques en Europe, avec plus de 150 collaborateurs expérimentés, que ce soit en investissement ou en location, et sur tous les principaux marchés. Avec plus de 20 ans d’expérience, Craig va contribuer à la réalisation des objectifs de croissance de l’entreprise sur les marchés des capitaux ainsi qu’à la mise en place d’une solide couverture d’investisseurs au niveau paneuropéen. C’est également un plaisir d’accueillir Orhan Cody, qui a une solide expérience dans l’immobilier. Nous chercherons à développer davantage les équipes logistiques paneuropéennes. Craig et Orhan s’intégreront à l’International Investment Group qui est une équipe d’investissement transfrontalière unique en EMEA et APAC », précise Larry Young.