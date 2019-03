« Covéa Finance a défini des critères extra-financiers désormais applicables à l’ensemble des classes d’actifs du fonds Covéa Flexible ISR (anciennement Covéa Sélectif), et non plus seulement aux actions. L’obtention de ce label vient ancrer ces modifications en reconnaissant le caractère ISR de ce fonds dont les pratiques de gestion valorisent les entreprises contribuant au développement durable » explique Yannick Tatibouët, Directeur Veille Stratégique, Relations Extérieures, ESG et Recherches de Covéa Finance.

L’objectif de gestion de Covéa Flexible ISR est de rechercher une performance à long terme, à travers la sélection de valeurs françaises et/ou européennes, sur la base de critères extra-financiers avec la mise en œuvre de filtres ISR complétés de la méthodologie d’analyse financière de la société de gestion.

Covéa Finance obtient ainsi sa deuxième labellisation ISR après celle du fonds Covéa Actions Solidaire fin 2018.