Sem@for77 est depuis 2006, la société délégataire d’une concession de 25 ans du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, en charge de la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications très haut débit dédié au marché des entreprises. Sem@for77 est détenue à hauteur de 80% par Covage et à hauteur de 20% par la Banque des Territoires.

Covage et la Banque des Territoires ont finalisé le 18 juillet dernier, la mise en place d’un crédit long terme de 41M€ et d’une maturité de 9,5 ans auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France et Auxifip (groupe Crédit Agricole) agissant en tant qu’arrangeurs et prêteurs. Ces banques, présentes sur d’autres DSP du groupe Covage et renouvelant ainsi leur confiance, ont été rejointes par Natixis, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Brie Picardie, et la Banque Publique d’Investissement au stade de la signature. BPIfrance participe de manière inédite à un financement stratégique du groupe Covage.

Sem@for77 est un projet en phase d’exploitation dont les performances opérationnelles permettent de générer des flux financiers conséquents. Sem@for77 dessert à ce jour 2000 entreprises du territoire seine-et-marnais grâce à son réseau de 2 300 km de fibre optique. Cette opération permet donc aux actionnaires d’être remboursés d’une partie de leurs apports dans la société. Un refinancement qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Covage qui souhaite redéployer ses fonds propres dans des nouveaux projets à forte valeur ajoutée pour le groupe.

« Ce refinancement traduit la confiance de nos partenaires financiers dans les solides performances d’une DSP que nous exploitons depuis plus de 10 années et il nous permettra de soutenir le développement du groupe en réallouant les fonds propres de nos actionnaires.

Aux côtés de la Caisse d’épargne Ile-de-France et Auxifip, nous sommes heureux de compter Bpifrance, acteur institutionnel de référence qui rejoint les partenaires financiers du groupe » commente Louis de Rougé, Directeur Développement Financier de Covage.

La Banque des Territoires se félicite que soient mobilisés ces établissements bancaires pour que Sem@for77 poursuive ses efforts commerciaux à destination des entreprises franciliennes. « La connectivité des PME et le passage des entreprises à des connexions très haut débit en fibre optique est aujourd’hui crucial pour leur propre performance économique et compétitivité. Cette opération confirme notre vocation à accompagner les territoires dans la réduction de la fracture numérique et dans le développement des services et usages numériques. », déclare Caroline Cartallier, directrice territoriale Seine-et-Marne.

