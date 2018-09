Les Français portent encore et toujours un intérêt pour l’univers de la gastronomie : les émissions de cuisine cartonnent, plus de 60% des Français cuisinent au moins une fois par semaine et ils sont ceux, après les Chinois, qui prennent le plus de plaisir à mitonner des petits plats. En parallèle, les sites de ventes privées n’ont jamais été aussi populaires : les gens n’achètent plus au prix fort et attendent les soldes ou les fameuses ventes privées. La plateforme ventes-privees.com comptait 50 millions de membres en 2017 et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

Ainsi, il réside une réelle opportunité dans la vente d’outils liés à la gastronomie, par le biais des ventes privées.

C’est le concept de Cookishop, site de ventes privées 100% cuisine et Arts de la Table, récemment acquis, en même temps que Cook’n Chef, une autre plateforme de ventes privées sur le même thème, par leur concurrent Privilège de Marque qui renforce ainsi son offre dans le domaine de la gastronomie.

Privilège de Marque renforcé par l’acquisition de Cookishop et Cook’n Chef

Le 1er juin 2018, Privilège de Marque, site de ventes privées de produits de marques dédiées à la gastronomie, aux Arts de la Table et à celui de recevoir, a fait l’acquisition de Cookishop et Cook’n Chef : la formation d’un nouveau groupe dont le chiffre d’affaires en 2018 est déjà estimé à plus de 3 millions €.

Ces trois plateformes spécialisées dans l’épicerie fine, la cuisine, le bien-être, les Arts de la Table ou encore le petit électroménager partagent un même métier, une même vision et des valeurs communes de qualité, d’authenticité, de savoir-faire et de passion. Ainsi, Privilège de Marque a tenu à rassurer les membres et visiteurs conjugués des trois plateformes que l’ADN des marques serait respecté. Le groupe continuera donc à proposer des tarifs privilégiés en France métropolitaine, en Belgique et au Luxembourg, comme les trois plateformes ont pu le faire ces 4 dernières années.

Ces sites sont de véritables vitrines pour les marques car ils sont reconnus par les professionnels des métiers de bouche ou de l’hôtellerie et les particuliers passionnés. Avec l’acquisition de Cookishop et de Cook’n Chef, Privilège de Marque s’offre également un éventail de marques plus vaste qu’auparavant.

Cookishop, une acquisition intéressante pour Privilège de Marque

Cookishop a été créé en 2013 par Camille Maillard et a permis à des centaines de milliers de passionnés par l’univers de la cuisine de profiter de matériel de qualité jusqu’à 80% de promotion. L’entreprise s’est démarquée par son attachement à la relation avec les clients et à la qualité de son service, si bien qu’en 6 mois, plus de 250 000 personnes ont rejoint l’aventure en utilisant régulièrement Cookishop. La notoriété leur a permis de trouver toujours plus de fournisseurs et de qualité, entre autres Chef&Sommelier, TEFAL, Guy Degrenne, VILLEROY BOCH et BOSCH, SEB, Moulins PEUGEOT, DYSON, DURALEX et plus de 250 autres.

Les évolutions ont été nombreuses au fur et à mesure des années :

La création d’une gamme permanente de produits

La mise en place du Cookiblog : un blog avec des recettes, des conseils, des astuces de cuisine et surtout une plateforme communautaire

L’ouverture d’une boutique Cookishop à Montpellier

L’exportation de la plateforme en Espagne et en Italie

Une alliance qui va profiter à la clientèle

Très complémentaires entre elles, les équipes de Privilège de Marque, Cook’n Chef et Cookishop se sont engagées à profiter de cette nouvelle synergie et de cette mutualisation des compétences pour toujours offrir les meilleurs produits aux meilleurs prix, et ce, sur leurs différents sites. De plus, conscients que certains clients sont attachés à une plateforme en particulier, il est prévu de respecter les identités et les images de marque respectives de chacune des plateformes. Cette nouvelle collaboration va permettre aux trois sociétés de proposer quotidiennement aux adhérents des offres attractives et exclusives dans l’univers des Arts de la Table, des ustensiles de cuisine, du petit électroménager, de la décoration et du bien-être.

Quelques chiffres illustrateurs

Cette nouvelle association représente :