Ce rapprochement permettra à Norac de faire son entrée dans l’univers digital de la FoodTech et à Cook Angels d’accélérer son développement sur le marché français du prêt-à-cuisiner grâce à un soutien industriel fort.

Une opération gagnant-gagnant pour la Start-Up et son nouvel actionnaire

Effective depuis fin avril 2018, la prise de participation majoritaire du groupe Norac dans la société Cook Angels est assortie d’une levée de fonds de 2,2 millionsd’euros, qui lui permettra d’accélérer son développement. Joy Solal et Charlotte Sieradzki, cofondatrices de la start-up, conservent la direction de la société.

Elles expliquent : « Nous sommes ravies d’accueillir le groupe Norac en tant que principal actionnaire. Outre sa solidité sur le marché de l’agroalimentaire, nous avons vu en Norac un partenaire familial stable et pérenne qui place une confiance absolue en notre capacité à insuffler et à démocratiser une nouvelle façon de cuisiner. Nous en sommes convaincues, ce rapprochement nous aidera à booster notre croissance et ce, sans dénaturer notre identité et notre vision du bien-manger. »

Dans le paysage très dynamique de la FoodTech, Cook Angels est le seul service de préparation/livraison de kits-recettes à cuisiner qui fournit les légumes fraichement coupés et propose une expérience client premium. Chaque semaine, dans toute la France, la start-up livre à ses abonnés une box contenant tous les ingrédients et les fiches recettes pour réaliser les diners du quotidien en 10 à 30 minutes.

Lancée il y a 5 ans, Cook Angels compte une vingtaine de salariés, enregistre plus de 500 000 repas livrés depuis sa création et affiche, depuis 2 ans, une croissance à 3 chiffres.

Fondé en 1989 par Bruno Caron, le groupe Rennais Norac est présent dans 10 pays et 3 continents à travers ses filiales, ainsi que dans 25 pays avec la chaine de restauration bio, Le Pain Quotidien dont le groupe est un des principaux actionnaires. Norac bénéficie d’une large expérience en conception et assemblage de snacking et repas frais avec une logistique adaptée à des dates de consommation très courtes, sur laquelle Cook Angels pourra capitaliser dans son développement.

« Nous sommes très heureux de soutenir la croissance de Cook Angels. En phase avec la vie contemporaine, cette société propose des solutions de repas sains et gourmands, pratiques et conviviaux qui simplifient la vie des consommateurs qui ne veulent pas avoir à choisir entre manger vite et manger bien », souligne Bruno Caron, Président et fondateur du groupe Norac.