Ces banques sont ANZ, Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan Chase, Mizuho, Morgan Stanley, Standard Chartered et UBS.

« En plus de son impact sur le climat, le projet menace les derniers dauphins blancs de Chine qui subsistent dans les eaux de Hong Kong [ 4 ]. Également appelé dauphin rose, cette espèce est menacée d’extinction et figure à l’annexe I (le niveau de protection le plus élevé) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). C’est l’une des nombreuses espèces marines qui verront leur habitat détruit, sans compter la pollution hydrique, sonore et atmosphérique causée par le projet. » indique Reclaim Finance.

Le projet fait partie du plan d’expansion de l’aéroport international de Hong Kong (HKIA) qui a débuté en 2016 et devrait être entièrement achevé en 2024 [ 2 ]. Selon Airport Tracker, l’aéroport émet actuellement l’équivalent des émissions annuelles de CO2 de trois centrales à charbon. Or, l’ampleur de l’expansion sera équivalente à la construction d’un nouvel aéroport à côté de l’existant [ 3 ].

Reclaim Finance dénonce la participation des banques et appelle les investisseurs à ne pas participer à l’opération pour éviter un risque important de greenwashing et de réputation.

L’une des tranches proposées sera une obligation verte d’une maturité de 5 ans. Selon Reclaim Finance, ce projet représente un risque sérieux pour le climat et la biodiversité, et notamment pour le dauphin blanc de Chine, une espèce menacée.

Notes

[1] L’information a été rendue publique lundi 3 janvier 2022 sur le terminal Bloomberg et rapportée par plusieurs médias. Parmi les banques impliquées sont BofA Securities, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Standard Chartered Bank et UBS en tant que Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners et Joint Lead Managers ; ANZ, Barclays, Bank of China, Citigroup, Credit Suisse, Mizuho Securities et Morgan Stanley as Joint Bookrunners et Joint Lead Manager.

[2] La construction de la piste nécessite également la construction d’autres installations, comme un nouveau terminal et un nouveau hall pour les passagers, qui seraient terminés d’ici 2024.

[3] Les données concernant les émissions actuelles proviennent de https://airporttracker.org. La nouvelle piste permettra de porter la capacité de l’aéroport de Hong Kong à 120 millions de passagers par an et la capacité de fret à 10 millions de tonnes par an. Voir la page internet de la société.

[4] À Hong Kong, le nombre de dauphins blancs a chuté de plus de 80 % au cours des 15 dernières années. En 2020, les estimations indiquent qu’il ne reste en moyenne que 32 dauphins blancs de Chine dans les eaux de Hong Kong. Voir une étude du WWF, ainsi que l’alerte lancée dès 2016 sur les impacts d’une extension de l’aéroport.

[5] Les références "vertes" de cette entreprise ont été certifiées par l’Agence d’assurance qualité de Hong Kong (HKQAA) dans le cadre de son dispositif de certification de la finance durable et des obligations vertes. Plus généralement, Sustainalytics, une filiale de Morningstar, a récemment validé le cadre pour la finance durable de l’Autorité Aéroportuaire.

[6] The contribution of global aviation to anthropogenic climate for 2000 to 2018, Lee et al, Atmospheric Environment, 2020, 117834, ISSN 1352-2310.

[7] Flying In 2050 : What Aviation In A Constrained World, Shift Project, 2021.

[8] Les autres entreprises sont le Mexico City Airport Trust, le Royal Schiphol Group, Swedavia, Aeroporti di Roma Group et Incheon International Airport Corporation.