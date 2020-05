La plupart des investisseurs existants - Bpifrance (via son pôle fond Large Venture), Canaan, Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe, H14 et KKR - ont participé à cette nouvelle levée. Une ligne de crédit a également été mise en place auprès de Sapiance Capital Limited.

Contentsquare est une plateforme SAAS qui permet aux marques de créer les meilleures expériences digitales sur leurs sites web, mobile et Apps. Sa technologie collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions Mobile, afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits. Contentsquare transforme ces données en recommandations, qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires. Toutes les informations collectées sont anonymes et respectent l’ensemble des règles de protection des données personnelles (GDPR en UE, CCPA en Californie,...).

Ce nouveau financement permettra à Contentsquare de continuer à investir massivement dans l’innovation, notamment dans l’Intelligence Artificielle et l’analyse prédictive, et de poursuivre sa forte croissance en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

“Cette levée est avant tout une reconnaissance du travail incroyable accompli par nos équipes. Elle confirme aussi la force de notre vision à moyen et long terme”, confie Jonathan Cherki, CEO & fondateur de Contentsquare. "Nous avons l’ambition d’accélérer partout dans le monde la transformation digitale des entreprises, en leur permettant de mieux comprendre les comportements en ligne.”

“Nous sommes très heureux de renouveler notre soutien à Contentsquare dans le cadre de cette levée de fonds. Les ambitions et le potentiel de Contentsquare s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de Growth Equity d’Eurazeo d’accompagnement de sociétés leaders sur leurs marchés. Contentsquare sera plus que jamais le partenaire de référence des entreprises dans un monde en transformation accélérée vers le tout digital.” déclare Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo

Un enthousiasme partagé par Mailys Ferrere, Directrice Pole Investissement Large Venture chez Bpifrance : “Grâce à cette série D, Contentsquare renforce sa position incontestée de leader mondial. Nous sommes très fiers de soutenir cette belle société du Next 40 et son projet d’entreprise qui accélère et améliore la digitalisation de l’économie et des entreprises, un enjeu devenu capital dans tous les secteurs”.

Contentsquare compte aujourd’hui plus de 700 clients - dont 30 % des 100 plus grandes entreprises mondiales (classement Fortune 100) - notamment Ikea, Sephora, Orange, American Express, Dell, Carrefour, SNCF, Toyota,... Contentsquare a également construit un écosystème complet grâce à plus d’une centaine de partenariats dans le monde entier ; partenariats technologiques avec des leaders comme Adobe, Google et Salesforce ; mais également partenariats stratégiques avec les plus grands cabinets de conseil et agences de marketing digital.

Contentsquare analyse chaque jour 10 milliards d’interactions client et près d’1,4 milliard de dollars de transactions en ligne, soit l’un des plus grands benchmarks de données comportementales au monde.

Afin d’aider les marques à s’adapter durant cette période de crise, Contentsquare a créé un portail d’information sur l’impact du COVID-19 sur l’eCommerce. Ce nouvel outil, disponible en ligne gratuitement, permet de suivre en continu l’impact de la pandémie sur le comportement des consommateurs en ligne, par pays et par secteur d’activité.

Depuis sa création en 2012, Contentsquare connaît une croissance exponentielle.

En 2019, son chiffre d’affaire a augmenté de plus de 200 %, avec une accélération forte en Amérique du Nord (40 % de son activité), en Europe (55 % au total) et en Asie. Contentsquare a également doublé ses effectifs au cours des douze derniers mois, passant de 300 à plus de 600 collaborateurs. La société possède 8 bureaux à Paris, Munich, Londres, New York, San Francisco, Tel-Aviv, Tokyo et Singapour. Avec 170 personnes en R&D, Contentsquare place l’innovation au coeur de sa stratégie. La société dispose de nombreux brevets et développe constamment de nouveaux modules.

"Nos clients et partenaires bénéficieront de l’accélération de notre innovation, qui se fera à la fois de façon organique avec d’importants recrutements en R&D et par le biais d’acquisitions" ajoute Jonathan Cherki. "Nous allons également accélérer notre développement commercial dans nos marchés existants et dans de nouveaux pays".

En 2019, Contentsquare a fait l’acquisition de Clicktale, son principal concurrent, et de Pricing Assistant, solution d’analyse des prix et des produits. Les fonctionnalités clés des deux solutions ont rapidement été intégrées dans la plateforme Contentsquare. Ces opérations ont permis à l’entreprise de consolider sa position de leader mondial sur le marché.