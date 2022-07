Le leader mondial de l’Experience Analytics capitalisera sur ce financement pour continuer à investir à grande échelle dans l’innovation et accélérer son développement international

Contentsquare, le leader mondial de l’Experience Analytics, annonce une nouvelle levée de fonds de 600 millions de dollars, composée d’une Série F de 400 millions de dollars en fonds propres et de 200 millions de dollars en dette. Le financement cumulé de la société s’élève aujourd’hui à 1,4 milliard de dollars. Ce sixième tour de table est mené par le fonds d’investissement international Sixth Street. De nombreux investisseurs existants - Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, SoftBank Vision Fund 2 et des fonds et mandats gérés par BlackRock - ont également participé à cette opération, ainsi que LionTree qui rejoint la liste des investisseurs. Le financement par dette bancaire est porté par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs, JP Morgan et Société Générale.

Depuis la dernière levée de fonds en Mai 2021, la valorisation de Contentsquare a doublé, atteignant désormais 5,6 milliards de dollars.

Ce nouveau financement permettra à Contentsquare d’accélérer ses investissements dans l’innovation, de manière organique et par le biais d’acquisitions, et de soutenir son développement international. L’entreprise prévoit également de poursuivre son investissement dans les initiatives liées à l’Impact, notamment dans les domaines de l’accessibilité digitale, la protection de la vie privée et le développement durable.

Contentsquare est une plateforme SAAS qui permet aux marques de créer de meilleures expériences client sur leurs sites web et Apps. Sa technologie collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions mobiles afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et l’impact des prix sur la décision d’achat. Contentsquare transforme ces données en recommandations qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires.

Cette levée de fonds confirme l’importance de la solution de Contentsquare et la force de son ambition, reflétées par :

Une croissance exponentielle : plusieurs centaines de millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) et une croissance annuelle supérieure à 100%, sur un marché évalué à 34 milliards de dollars. Contentsquare compte désormais 1500 collaborateurs, dont 430 en recherche et développement, et 17 bureaux à travers le monde.

Des leaders mondiaux parmi ses clients : plus d'un million de clients utilisent la solution à travers le monde et dans tous les secteurs (retail, luxe, divertissement, télécoms, tourisme, automobile, B2B et finance). Contentsquare compte désormais plus de 1000 grandes entreprises clientes, dont 30% du Global Fortune 100, et des marques comme BMW, Breitling, Clarins, Decathlon, Giorgio Armani, Samsung, Sephora et Virgin Atlantic.

Stratégie multi-produit : 5 produits réunis sur la plateforme Contentsquare - CS Digital pour analyser le parcours client sur les sites, CS for Apps pour optimiser l'expérience sur application mobile, CS Find and Fix pour identifier les erreurs et réduire le temps de chargement, CS Merchandising pour optimiser la performance e-commerce et CS Insights pour fournir des recommandations et des analyses comparatives.

Accélération du M&A : six acquisitions au cours des trois dernières années pour accélérer son développement international et augmenter ses parts de marché. L'acquisition en 2021 de Hotjar, acteur phare de l'analyse de l'expérience digitale sur le marché des petites et moyennes entreprises, permet à la société de desservir aujourd'hui PME, ETI et grandes entreprises.

Excellence opérationnelle : mise en place de processus robustes pour accélérer la prise de décisions soutenues par la data et favoriser l'excellence opérationnelle à travers toute l'entreprise.

Compréhension approfondie des clients : 3200 milliards d'interactions digitales analysées chaque mois et près de 2,5 milliards de dollars de transactions mesurées quotidiennement.

Protection de la vie privée : lancement de la première solution Analytics sans cookies.

Engagement en faveur de l'accessibilité digitale : au travers de la Contentsquare Foundation, avec le lancement de l'outil d'aide à la lecture "Readapt" et le financement d'initiatives visant à rendre le Web accessible à tous.

“Cette nouvelle levée de fonds reflète l’ambition et l’énergie inépuisables de l’équipe de Contentsquare, unie autour d’une même mission : accompagner nos clients dans la création d’expériences digitales plus intuitives, plus mémorables, plus humaines”, a déclaré Jonathan Cherki, CEO et Fondateur de Contentsquare. “Nous avons une vision claire de notre développement pour les vingt prochaines années - ce n’est que le début de l’aventure. ”

"Contentsquare occupe une position unique dans le secteur en pleine croissance de l’expérience client, et ne cesse d’innover afin de fournir aux clients des outils toujours plus avancés pour améliorer les parcours en ligne et accélérer le développement de leur activité", a déclaré Bo Stanley, Partner et Codirecteur de Sixth Street Growth. "Nous avons une immense confiance en Jonathan et son équipe, et nous sommes ravis de rejoindre un incroyable groupe de co-investisseurs - existants et nouveaux — pour soutenir l’entreprise dans la prochaine phase de sa croissance."

Benjamin Johnston, Directeur Général de Sixth Street, rejoint le conseil d’administration de Contentsquare.

LionTree Advisors a conseillé Sixth Street dans cette opération.