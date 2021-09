Contentsquare, leader mondial de l’Expérience Analytics, est fier d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de Hotjar, autre acteur phare de l’analyse de l’expérience digitale sur le marché des petites et moyennes entreprises. Contentsquare et Hotjar s’adressent désormais à l’ensemble du marché, afin de permettre aux entreprises de toutes tailles de proposer des expériences digitales exceptionnelles à tous leurs utilisateurs.

Ensemble, les deux entreprises vont s’appuyer sur de nombreuses synérgies pour élargir leur champ d’action et concrétiser leur vision commune : créer des meilleures expériences pour tous. Hotjar bénéficiera de la technologie et des ressources de Contentsquare, tandis que Contentsquare profitera du rayonnement international de Hotjar et de son expertise en marketing digital.

Avec cette acquisition, le groupe Contentsquare compte aujourd’hui plus de mille collaborateurs. Les deux sociétés vont travailler en étroite collaboration pour bénéficier de leur expertise respective, mais continueront de fonctionner de manière indépendante dans un premier temps.

Contentsquare et Hotjar aident les entreprises à comprendre les comportements des consommateurs en ligne, ce qui leur permet d’améliorer les parcours client sur les sites web et applications mobiles. Ensemble, Contentsquare et Hotjar analysent chaque jour, des milliards de comportements et d’interactions en ligne sur plus d’un million de sites Web, qui représentent plusieurs milliards de dollars de transactions quotidiennes, dans plus de 180 pays.

Grâce à l’Intelligence Artificielle, l’ensemble de ces données sont ensuite transformées en recommandations afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions stratégiques.

« Aujourd’hui, chacun s’attend à vivre des expériences digitales exceptionnelles chaque fois qu’il est connecté, que ce soit sur le site d’une start-up ou d’une grande marque internationale. L’acquisition de Hotjar nous permet d’élargir nos horizons et d’apporter encore plus de recommandations aux entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs », Jonathan Cherki, CEO et fondateur de Contentsquare.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’unir nos forces. Nous avons créé Hotjar pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’améliorer leurs sites et d’avoir plus d’empathie à l’égard de leurs utilisateurs. En rejoignant la famille Contentsquare, nous allons pouvoir concrétiser cette vision, accélérer l’innovation et ainsi créer encore plus de valeur pour nos clients », David Darmanin, fondateur de Hotjar.

En mai dernier, Contentsquare a levé 500 millions de dollars en série E et annoncé une valorisation de 2,8 milliards de dollars. La société va également augmenter ses effectifs de plus de 1 500 personnes dans les 3 prochaine années, et continuer de se développer à l’international. Elle a récemment lancé trois nouveaux produits, élargi son portefeuille de brevets avec 11 brevets et 28 demandes en instance de brevet ou publiées, et acquis trois sociétés. Elle a de plus lancé un incubateur et créé la Contentsquare Foundation, une association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’accessibilité digitale pour tous. Aujourd’hui, plus de 750 grandes marques mondiales font confiance à Contentsquare, notamment BMW, IKEA, Microsoft, Rakuten, Sephora, The North Face et Verizon. Il s’agit de la sixième acquisition en deux ans pour Contentsquare, après celles d’Upstride, Dareboost, AdaptMyWeb, Pricing Assistant et Clicktale.

Hotjar est le leader de l’analyse de l’expérience digitale sur le marché des PME. Au cours des 12 derniers mois, l’entreprise a connu une croissance fulgurante dans un contexte d’accélération numérique et de transformation de l’expérience client en ligne. Fondée en 2014, Hotjar compte aujourd’hui plus de 190 collaborateurs dans 33 pays en Europe, en Amérique et en Afrique. Afin de contribuer à la protection de la planète, elle s’est engagée depuis 2017 à verser 1 % de ses revenus en faveur de la justice climatique.

Les deux entreprises considèrent le respect de la vie privée comme un droit fondamental, opèrent en conformité avec le RGPD et le California Consumer Privacy Act, et ont toujours placé la protection des données personnelles au cœur de leur technologie. Le respect de la vie privée est une priorité pour Contentsquare et Hotjar, à tel point que Contentsquare vient de lancer une solution qui permet aux entreprises d’accéder aux données comportementales sans avoir à utiliser de cookies.