Cette acquisition confirme le leadership au niveau mondial de Contentsquare sur le marché de l’UX Analytics.

Ensemble, Contentsquare et Clicktale possèdent un portefeuille de 600 clients à travers le monde, dont 30% sont classés au “Fortune Global 100”, avec notamment une forte présence aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les 2 entités peuvent également s’appuyer sur une communauté de 12 000 utilisateurs composée d’experts en analyse de données, e-merchandising, contenu, acquisition, e-commerce, UX ou IT.

Clicktale est à ce jour la deuxième acquisition de Contentsquare. Contentsquare ayant annoncé, la semaine dernière, sa toute première acquisition : Pricing Assistant - une solution française d’optimisation des prix et d’e-merchandising.

En allant au-delà du web analytics et des heatmaps traditionnelles, Contentsquare et Clicktale offrent aujourd’hui aux équipes e-commerce et digitales une compréhension fine des comportements des utilisateurs sur leurs sites web / mobiles et leurs apps.

Les 2 entreprises analysent en effet près de 9 000 milliards d’interactions digitales tous les jours. Elles peuvent ainsi offrir des indicateurs clés de performance, des benchmarks et des recommandations sur lesquelles de nombreuses grandes entreprises s’appuient pour améliorer leur conversion digitale, leur chiffre d’affaires et la fidélisation de leurs clients.

Avec les analyses comportementales les plus riches du marché, leurs clients sont en effet assurer de réellement mesurer les performances de leurs interfaces digitales et de hiérarchiser efficacement leur roadmap.

« L’union de Clicktale et de Contentsquare constitue une mine d’or de données digitales, qui va permettre aux entreprises d’interpréter et de prévoir l’impact de n’importe quel élément digital – y compris contenus, prix et produit – sur le comportement client », se réjouit Jonathan Cherki, Fondateur et CEO de Contentsquare. « De plus en plus, ces données uniques servent à activer en temps réel des expériences digitales personnalisées par le biais d’un écosystème de plus de 50 partenaires marchands et technologiques. Avec notre communauté mondiale de clients et de partenaires, nous accélérons l’interprétation des comportements humains en ligne et nous façonnons un avenir prometteur pour des expériences client riches et addictives. »

Les deux solutions sont parfaitement complémentaires. Clicktale aide en effet les équipes digitales à identifier et à réduire les points de friction dans le parcours client, là où Contentsquare favorise la découverte d’opportunités pour améliorer les conversions et optimiser la performance des contenus.

« Clicktale offre depuis toujours des analyses pertinentes pour ses clients leur permettant ainsi d’innover en matière d’expérience digitale », rappelle Shlomi Hagai, CEO de Clicktale. « Contentsquare et Clicktale sont parfaitement complémentaires. En associant nos ressources, nous offrons à tous nos clients la possibilité de construire des expériences digitales vraiment supérieures ».

Les équipes produit et R&D travaillent déjà intensivement sur la création d’une plateforme commune nouvelle génération associant les meilleures fonctionnalités de chaque produit. Les ressources en matière de R&D seront intégrées et étendues avec des équipes travaillant de concert à Paris et Tel Aviv. Au total, l’entreprise regroupe plus de 550 personnes dont 170 en R&D bénéficiant d’une solide expertise en Intelligence Artificielle.

Depuis sa création en 2012, Contentsquare enregistre une croissance exponentielle (100% de croissance en 2018) et est identifiée comme l’une des pépites de la French Tech. En début d’année, Contentsquare a réalisé une levée de fonds en série C de 60 millions de dollars et acquis fin juin Pricing Assistant.

Contentsquare a levé 120 millions de dollars en trois ans auprès d’Eurazeo Growth, Canaan, Highland Europe et H14. Les investisseurs de Clicktale deviendront également investisseurs de Contentsquare.