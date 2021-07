Des experts en Deep Learning de la French Tech rejoignent l’équipe IA de Contentsquare

Contentsquare, le leader mondial de l’Experience Analytics, annonce l’acquisition d’Upstride, une entreprise deep-tech basée à Paris et spécialisée dans l’amélioration des performances de Machine Learning. Les ingénieurs hautement qualifiés d’Upstride, spécialisés en Deep Learning (réseaux de neurones), rejoindront l’équipe Data Science de Contentsquare. Réunis dans le Hub Produit situé à Paris, ils auront pour ambition d’accélérer la roadmap de l’entreprise en matière d’innovation IA.

Lors de sa récente levée de fonds de 500 millions de dollars en Série E, Contentsquare avait d’ores et déjà annoncé son intention d’investir davantage dans l’intelligence artificielle et d’accélérer l’innovation, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions. Cette dernière acquisition confirme l’engagement de Contentsquare pour l’innovation et la réussite de ses clients en faisant évoluer continuellement sa solution. L’entreprise compte actuellement 250 personnes travaillant en R&D à Lyon, Paris, Rennes, Tel Aviv ainsi que dans son tout nouveau Hub de Barcelone. Elle a également annoncé l’ouverture de 500 postes au Produit au cours des trois prochaines années, mettant l’accent sur les optimisations basées sur l’intention, les données prédictives et sans cookies, les insights merchandising et la performance du contenu.

"Les données sont le cœur de notre solution, et Upstride abrite certains des talents les plus créatifs et les plus innovants de la tech. Nous sommes très heureux d’accueillir Upstride dans la famille Contentsquare et de commencer à repousser ensemble les nouvelles frontières de l’IA", commente Jonathan Cherki, CEO et fondateur de Contentsquare.

"L’IA va permettre de complètement repenser les parcours digitaux afin d’améliorer significativement notre expérience en ligne. Analysant déjà des milliards d’interactions utilisateur quotidiennement, Contentsquare est idéalement placée pour mener cette transformation et devenir l’une des plus grandes entreprises tech au monde. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Contentsquare et d’exploiter au maximum le potentiel de l’intelligence Artificielle pour nos clients !" Gary Roth, cofondateur et CEO d’Upstride.

La dernière levée de fonds de 500 millions de dollars en série E de Contentsquare, en mai dernier, valorise désormais Contentsquare à 2,8 milliards de dollars. Cette levée permettra de recruter plus de 1 500 personnes au cours des trois prochaines années et d’étendre la présence de l’entreprise dans ses territoires actuels et d’en conquérir de nouveaux. Contentsquare a récemment lancé trois nouveaux produits, enrichi son portefeuille de brevets à 11 avec 28 demandes en cours ou publiées.

Contentsquare a également fait l’acquisition de deux entreprises, lancé un incubateur-accélérateur et créé la Contentsquare Foundation, une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’accessibilité numérique pour tous. Plus de 750 grandes marques mondiales, dont BMW, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, The NorthFace et Verizon, font aujourd’hui confiance à Contentsquare.

Fondée en 2018 avec le soutien d’Entrepreneur First, de prestigieux investisseurs deep-tech, Upstride s’est attachée à développer des API de nouvelle génération pour repousser les limites du Deep Learning. Depuis sa création, l’entreprise a levé 3 millions de dollars auprès de 360 Capital, Entrepreneur First, Kernel Investissements et d’anciens cadres de Microsoft chez Acequia Capital. Avec cette acquisition, Contentsquare intègre dans ses effectifs 14 ingénieurs de classe mondiale représentant 8 nationalités différentes, dont 7 Docteurs en Deep Learning issus de quelques-unes des meilleures universités du monde. L’équipe d’Upstride a travaillé pour des entreprises tech leaders dans le monde, notamment GoPro, Facebook, Nvidia, Samsung, Valeo, Parrot, McKinsey et bien d’autres.

Le CEO d’Upstride, Gary Roth, rejoint Contentsquare à un poste stratégique.

Alors que Contentsquare continue d’accompagner les marques dans la façon dont leurs équipes utilisent les données comportementales pour créer de meilleures expériences en ligne, la société investit également dans la confiance numérique. Elle a récemment consolidé son leadership en matière de protection des données personnelles avec le lancement d’une version sans cookie de sa solution.