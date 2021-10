L’alliance de CarNext et de Constellation crée la plus grande place de marché numérique de voitures d’occasion d’Europe, vendant plus de 2,5 millions de voitures par an pour une VMB (valeur brute des marchandises) de 21 milliards d’euros. En tant qu’acteur principal du marché numérique européen des véhicules d’occasion, Constellation commercialise ses produits via trois places de marché entièrement numériques :

BCA, la première place de marché entièrement numérique pour les véhicules d’occasion d’entreprise à entreprise (B2B) en Europe, qui négocie chaque année près de 1,7 million de voitures dans 14 pays européens par le biais de sa plate-forme d’enchères en ligne et basée sur des applications, pour le compte de concessionnaires, de constructeurs automobiles, de sociétés de leasing, de banques et d’autres entreprises clientes.

cinch, la première place de marché en ligne B2C pour les voitures d’occasion au Royaume-Uni. L’entreprise transforme la façon dont les consommateurs achètent des voitures d’occasion en leur permettant d’effectuer le processus entièrement en ligne pour des milliers de véhicules. cinch a été lancé il y a 12 mois et est rapidement devenu le pure player le plus important au Royaume-Uni avec la croissance la plus rapide.

WeBuyAnyCar, la principale plate-forme d’achat de voitures en ligne de particulier à particulier (C2B) au Royaume-Uni, qui fournit plus de 16 millions d’évaluations de voitures d’occasion par an et permet à environ 600 000 consommateurs de vendre leur voiture en ligne chaque année de la manière la plus rapide et la plus efficace.

Ces places de marché s’appuient sur l’infrastructure de données et de technologies, ainsi que sur le réseau de préparation, de stockage et de transport de voitures le plus étendu et le plus intégré d’Europe.

Déjà l’une des principales places de marché B2C et B2B d’Europe continentale, CarNext devrait atteindre en termes de ventes, 40 000 voitures en 2021 via sa place de marché numérique B2C et 210 000 voitures via sa plateforme d’enchères numériques B2B. CarNext bénéficie également d’un accord d’approvisionnement à long terme de 250 000 voitures d’occasion de haute qualité par an auprès de LeasePlan, l’une des plus grandes sociétés de leasing automobile au monde, pour les vendre sur ses places de marché B2C et B2B. La plateforme numérique d’enchères B2B de CarNext opère dans 22 pays à travers un réseau de partenaires acheteurs. La place de marché B2C de CarNext est déjà présente sur sept des plus grands marchés européens.

Avec l’arrivée de CarNext, Constellation étend son modèle de place de marché verticalement intégrée C2B, B2B et B2C à sept pays européens majeurs et permet au groupe d’atteindre une taille inégalée, avec des volumes annualisés actuels de plus de 100 000 voitures échangées sur sa place de marché B2C, 2 millions de voitures sur sa place de marché B2B et 600 000 sur sa place de marché C2B.

Les places de marché, la technologie, les données et l’infrastructure de Constellation constituent déjà l’épine dorsale du marché des voitures d’occasion en Europe. L’acquisition de CarNext permettra à Constellation de combiner les analyses de données exclusives de CarNext et les données historiques des transactions de voitures d’occasion en Europe avec celles de Constellation, créant ainsi la principale base de données de l’industrie du continent.

Cette transaction devrait stimuler la croissance déjà exceptionnelle de Constellation au Royaume-Uni et en Europe continentale, et intervient après la levée de fonds du Groupe de plus de 2 milliards d’euros cette année.

Avril Palmer-Baunack, présidente exécutive de Constellation, a déclaré : « Je suis ravie que CarNext rejoigne le groupe Constellation. CarNext a été l’une des premières entreprises en Europe à numériser l’expérience d’achat de voitures d’occasion et nous sommes impatients de combiner l’ampleur de nos places de marché respectives pour mener la transformation numérique du marché des voitures d’occasion sur le continent. L’excellence en matière de données et de technologie est au cœur de la capacité de Constellation à continuer d’innover et les données exclusives de CarNext ainsi que les nombreuses données de transaction européennes donneront un avantage à Constellation. L’équipe de Constellation et moi-même sommes impatients d’accueillir CarNext au sein du groupe et de passer à la prochaine phase de notre croissance en Europe ».

Sophie Krishnan, directrice générale de CarNext, a déclaré : « CarNext s’intègre parfaitement à Constellation et je suis ravie de rejoindre le Groupe. L’objectif de CarNext est de permettre aux clients de trouver, financer, acheter ou vendre une voiture d’occasion entièrement en ligne et en toute confiance. Le potentiel de croissance sur nos principaux marchés européens est exceptionnel et faire partie de Constellation nous permettra d’accélérer notre dynamique et de construire un leader sur le marché. »

Thibaut Large, partenaire chez TDR Capital, l’actionnaire majoritaire de Constellation, a déclaré : « Le marché de la voiture d’occasion est l’un des derniers bastions du marché de la distribution à ne pas être digitalisé. Comme le marché du voyage, de l’électronique ou de l’habillement avant lui, ce n’est qu’une question de temps. Constellation, avec son modèle verticalement intégré sur les marchés C2B, B2B et B2C, ouvre la voie en transformant la manière dont les consommateurs et les acheteurs professionnels achètent et vendent des voitures d’occasion en ligne. Cette approche place le groupe en position de force et va lui permettre de pénétrer le marché européen de l’automobile évalué à plus de 400 milliards d’euros. Avec 2 milliards d’euros de capitaux frais, Constellation est l’entreprise la mieux capitalisée du secteur et dispose d’une importante puissance de frappe pour son expansion européenne. »