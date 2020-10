Le télé-achat, secteur clé mariant commerce et médias (surtout en ces temps de Covid-19), connaît un mouvement de consolidation en France avec le soutien d’Entrepreneur Invest, leader français du financement des PME de croissance. Début 2019, Téléshopping était repris par son dirigeant Jérôme Dillard et quelques managers clés au Groupe à travers la société Stars. Aujourd’hui, Stars, maison-mère de Téléshopping, acquiert en effet Home Shopping Service, l’entité juridique à l’origine de la création de M6 Boutique, l’émission emblématique de télé-achat de la chaîne M6.

Les discussions initiées en début d’année se sont poursuivies et ont abouti, malgré la crise, à la réalisation de cette belle opération sous la forme d’un investissement de 7 millions d’euros. Entrepreneur Invest, société de gestion impliquée dans l’accompagnement de ses participations, a été séduit par une vision managériale et les ambitions de développement de Stars sur le marché du télé-achat.

La solidité du modèle économique de Stars permet à l’entreprise le développement des activités de Home Shopping Service de façon pérenne, et au-delà, de continuer de militer en faveur de l’émergence d’un acteur français encore plus important, avec la mise en place d’une chaine 24h diffusée en TNT.

Fort de son expérience dans l’accompagnement de plusieurs sociétés du secteur du e-commerce, Entrepreneur Invest investit pour la première fois dans le télé-achat, secteur unique qui a su s’adapter depuis plus de 30 ans à l’évolution des goûts et habitudes d’achats des téléspectateurs. Son succès repose notamment sur son expertise dans le sourcing des produits et son savoir-faire reconnu dans le marketing. Le télé-achat a connu un regain d’activités en diversifiant considérablement sa base de clients pendant les deux mois du confinement 2020.

Cette opération s’inscrit dans l’ADN même d’Entrepreneur Invest : accompagner des entrepreneurs dans leur stratégie de croissance en leur apportant des financements en fonds propres et en dette. Entrepreneur Invest compte plus de 200 opérations d’investissement à son actif.

« La vision managériale de Jérôme Dillard et la qualité de son équipe nous ont convaincus de l’accompagner dans cette aventure ambitieuse, initiée par le rachat de Téléshopping au Groupe TF1. Nous sommes fiers de participer à cette aventure entrepreneuriale et humaine au côté de Jérôme qui a une longue connaissance du marché du télé-achat. Nous sommes ravis de le soutenir dans sa stratégie de développement en France comme en Europe », déclare Bertrand Folliet, Associé Directeur Général Délégué d’Entrepreneur Invest.