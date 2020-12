Elle est responsable de la valorisation et de la gestion des risques au sein du portefeuille d’investissements, ainsi que des sujets règlementaires au niveau groupe.

Frédéric Palanque, Président-fondateur de Conquest : « Nous sommes ravis de promouvoir Emma comme Directrice au sein de Conquest. Avec plus de 10 ans d’expérience auprès de prestigieuses institutions anglo-saxonnes, notamment dans la gestion de plateforme d’investissements alternatifs, Emma se distingue par son dynamisme et ses valeurs humaines. À nos côtés, elle va contribuer au développement de notre engagement en tant qu’investisseur responsable et long-terme auprès de nos clients »

La société de gestion est reconnue dans l’investissement des actifs réels en Europe, notamment dans les infrastructures et la transition énergétique. Accompagnée d’une équipe de plus de 15 personnes réparties entre Dublin et Paris, Conquest gère 300 millions d’euros de valeurs d’actifs. En 2019, le portefeuille d’investissements produisait +224GWh d’énergie renouvelable, ce qui représente la consommation annuelle de plus de 75’000 foyers, et qui a permis d’éviter l’émission de plus de 3’130 tonnes de CO2.