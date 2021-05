Cet investissement est une extension du financement de série C sursouscrit de la société annoncé en juillet 2020. Goldman Sachs rejoint une liste croissante d’investisseurs de classe mondiale de l’entreprise, notamment le Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Index Ventures et Balderton Capital.

ComplyAdvantage utilisera ce nouvel investissement pour poursuivre la croissance rapide qu’elle a connue jusqu’à présent et consolider sa position en tant qu’élément essentiel de la chaîne de valeur pour les entreprises qui gèrent les risques évolutifs liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), aux processus de connaissance du client (KYC) et à la criminalité financière en général.

La société s’est également imposée comme le partenaire mondial de choix pour des entreprises à forte croissance, notamment la bourse de crypto-monnaies américaine Gemini, l’application de paiement australienne Beem It et OakNorth Bank, l’une des banques challengers les plus prospères du Royaume-Uni.

En outre, la société a également annoncé la disponibilité d’un nouveau programme appelé ComplyLaunch qui fournit un accès gratuit aux outils et à la formation LCB primés de la société pour les startups, les aidant à protéger l’intégrité de leurs entreprises en réduisant la menace de la criminalité financière.

« Nous avons constaté les avantages convaincants que ComplyAdvantage offre à travers un éventail de sociétés du portefeuille de Goldman Sachs Growth », a déclaré James Hayward, directeur général de Goldman Sachs Growth Equity. « La société apporte une valeur ajoutée évidente à ses clients et s’est développée à un rythme impressionnant. Nous sommes ravis de soutenir l’entreprise alors qu’elle continue à se développer rapidement et à aider les entreprises de tous les stades à gérer ces risques critiques. »

« L’innovation dans les services financiers est le catalyseur d’une transformation massive des entreprises. Les entreprises ont besoin d’une solution de détection des risques et de lutte contre le blanchiment d’argent à grande échelle comme moyen de dissuasion de la criminalité financière », a déclaré Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. « Goldman Sachs est un excellent partenaire pour ComplyAdvantage parce qu’ils reconnaissent le pouvoir de la détection intelligente des risques non seulement pour fortifier les entreprises, mais aussi pour les aider à introduire de nouveaux services sur le marché avec plus de confiance et d’intégrité. »

En raison de l’accélération sans précédent de la transformation numérique, les fintechs et les entreprises en pleine croissance ont besoin d’un partenaire capable de suivre le rythme de l’innovation et des opportunités du marché dans l’espace de la conformité. Compte tenu du volume, de la vélocité et de la complexité croissants des crimes financiers, les méthodes traditionnelles d’analystes humains examinant des données par lots ne sont plus viables dans de nombreux cas.

Au lieu de cela, ce qu’il faut, c’est une approche intelligente de la lutte contre le blanchiment d’argent et de l’atténuation des risques en utilisant des quantités massives de données qui sont contextualisées avec une logique d’apprentissage automatique pour fournir des informations plus précises en temps réel et à l’échelle. La technologie de détection des risques et de lutte contre le blanchiment d’argent à grande échelle de ComplyAdvantage fait exactement cela, de sorte que les données ne deviennent jamais périmées. Les entreprises peuvent ainsi pérenniser leur solution de gestion des risques et se développer en toute confiance.

ComplyAdvantage offre une véritable solution d’analyse des risques financiers et de données LCB qui s’appuie sur l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour aider les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et de prévention de la criminalité financière. La base de données exclusive de la société est dérivée de millions de points de données qui fournissent des informations dynamiques en temps réel sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les informations négatives. Cela réduit jusqu’à 80 % la dépendance à l’égard des processus d’examen manuels et des bases de données existantes et améliore la façon dont les entreprises filtrent et surveillent les clients et les transactions.