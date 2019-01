Basée à Paris et à Bruxelles, CEIS compte 80 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros.

Olivier Darrason accompagne cette évolution en restant opérationnel dans la société. Il prend en charge le développement des activités à destination des territoires, les affaires publiques et les grands projets internationaux. En outre, il préside le Comité d’Orientation Stratégique de CEIS, composé de personnalités françaises et internationales, issues de l’administration et du monde économique et financier.

Le capital de CEIS est désormais détenu majoritairement par le management. Cette opération permet à l’entreprise de conforter son indépendance en organisant une gouvernance pilotée par ses principaux managers. Guillaume Tissier, associé, devient Président et animera son comité de direction. Il a également la responsabilité du développement des synergies transverses, des activités de sécurité économique et du développement du Forum International de la Cybersécurité (FIC), événement leader en Europe.

Axel Dyèvre, associé, est en charge de l’activité « secteurs stratégiques ». Pour appuyer ses activités de conseil en stratégie dans le domaine de la défense et de la sécurité intérieure, CEIS exploite notamment le CEIS Lab dédié à l’innovation et à l’accélération des start-up du secteur. Vincent Riou, associé, est en charge de CEIS Cyberdéfense. Il assurera le développement des prestations de conseil et services en cybersécurité grâce notamment à la montée en puissance de son centre opérationnel de Brest.

CEIS dont les missions portent sur près d’une centaine de pays, s’est en outre entourée d’un collège d’experts associés, qui rassemble notamment le Général (2S) Jean-Paul Palomeros, ancien chef d’étatmajor de l’Armée de l’air et ancien SACT, Hugo Sada, spécialiste de l’Afrique, le Général (2S) Didier Castres, ancien inspecteur général des Armées, l’Amiral (2S) Michel Benedittini, ancien directeur général adjoint de l’ANSSI, Michel de Gliniasty, ancien directeur scientifique de l’ONERA.

« Investir dans une société de conseil en stratégie et en management des risques, c’est apprécier l’expertise et la vision d’une équipe, et mesurer l’influence d’évènements de référence organisés par CEIS comme l’Université d’été de la Défense (UED) ou le Forum International de la Cybersécurité (FIC). Enfin, c’est évaluer les compétences développées en matière de cyber risques. Les managers de CEIS ont clairement convaincu l’investisseur que nous sommes. Mais la transmission progressive du capital de l’entreprise n’est qu’une étape. C’est une vision commune qui nous anime tous pour construire ensemble les prochains enjeux », explique Franck Thouroude, Directeur chez CM-CIC Investissement.