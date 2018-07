Il viendra renforcer l’équipe de recherche présente au Japon depuis 2008 qui alimente par ses analyses la sélection de titres du fonds UCITS Comgest Growth Japan. Co-géré par Chantana Ward et Richard Kaye, le fonds a réalisé d’excellentes performances absolues et relatives : 18,3% par an au cours des cinq dernières années contre 10,9% par an pour le Topix en Yen (net de frais, au 31 mai 2018).

Le fonds a connu une forte collecte au cours des douze derniers mois, dépassant récemment le milliard d’euros d’actifs sous gestion et devenant ainsi la 5ème stratégie de Comgest.

Junzaburo Hyuga était auparavant Senior Associate chez Global Strategy Consultants, où il était chargé d’évaluer les entreprises entrant sur le marché asiatique et les accompagner dans l’amélioration de leurs capacités numériques. Il a également passé plusieurs années chez JP Morgan Chase (Tokyo) et Rakuten. Il est titulaire d’un MBA de la Leonard N. Stern School of Business (Université de New York).

Chantana Ward déclare : « Chez Comgest, nous mettons l’accent sur l’analyse fondamentale interne et nous cherchons toujours la manière de renforcer notre avantage concurrentiel sur un marché qui ne fait encore l’objet que de peu d’effort de recherche de la part des sociétés de gestion. L’expérience stratégique de Junzaburo sera un atout supplémentaire pour l’équipe ».

Richard Kaye ajoute : « C’est une période passionnante pour les actions japonaises : nous assistons, depuis plusieurs années, à une évolution vers un marché croissance, sous l’impulsion d’institutions nationales désireuses d’obtenir des rendements plus élevés face au problème de financement des régimes de retraite. La gouvernance d’entreprise s’améliore également et les dividendes ont atteint un niveau record. Désormais, de plus en plus d’entreprises reconnaissent la nécessité de maintenir un actionnariat minoritaire stable ».