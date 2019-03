Le groupe indépendant de gestion d’actifs Comgest renforce son équipe actions internationales avec l’arrivée de deux analystes-gérants : Alexandre Narboni et Richard Mercado.

Alexandre a travaillé au sein de l’équipe US de Comgest pendant 10 ans en tant qu’analyste-gérant. Richard possède quant à lui 18 années d’expérience dans la gestion actions internationales et américaines. Il travaillait précédemment chez USS Investment Management à Londres.

Comgest a également recruté Louis Citroën en tant qu’analyste pour renforcer l’équipe US suite au transfert d’Alexandre Narboni dans l’équipe actions internationales. Louis était également basé à Londres avant de rejoindre Comgest et possède 8 ans d’expérience dans l’industrie.

Comgest a près de 30 ans d’expérience sur les actions internationales et gère sur cet univers 3,2 milliards d’euros. Le renforcement de l’équipe coïncide avec le départ annoncé et préparé de Céline Piquemal-Prade au 31 mars 2019, Céline souhaitant se consacrer davantage à des projets personnels après 15 années passées chez Comgest.

Arnaud Cosserat, Président de Comgest a déclaré : « L’équipe actions internationales de Comgest dispose, avec l’arrivée d’Alexandre et de Richard, des ressources nécessaires pour continuer à exploiter avec succès la recherche menée par nos différentes équipes régionales. Je tiens à remercier Céline pour les années qu’elle a consacré à Comgest et lui souhaite bonne chance pour ses projets futurs. »

*****

Alexandre Narboni a rejoint Comgest en 2009 au sein de l’équipe US avant de rejoindre l’équipe actions internationales en 2018 en tant qu’analyste-gérant. Alexandre est également responsable du développement et de la supervision des stratégies Flex de Comgest, premiers véhicules d’investissement de la société à faire appel aux techniques de couverture dans le but de réduire la volatilité durant les périodes de baisse des marchés. Avant de rejoindre Comgest, Alexandre a travaillé à New York, d’abord à la Société Générale, à partir de 2005, dans la titrisation de prêts, puis chez HSBC, en tant qu’analyste hedge fund. Alexandre est diplômé de l’ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique, Paris) et titulaire d’un Master en mathématiques financières de l’université Columbia.

Richard Mercado a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste d’analyste et gérant de portefeuille au sein de l’équipe actions internationales. Richard a débuté sa carrière en 2001 en Australie en tant qu’analyste chez Capital Partners puis comme stratégiste chez AMP Capital Investors. Avant de rejoindre Comgest, Richard a travaillé à Londres chez F&C Investments en tant que gérant spécialiste des actions internationales puis chez USS Investment Management où il occupait le poste de gérant responsable d’un fonds actions nordaméricaines. Il est titulaire d’une licence en Sciences mathématiques et d’une licence d’Études commerciales spécialisation finance de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Richard est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.

Louis Citroën a rejoint Comgest en 2019 et occupe le poste d’analyste couvrant les actions américaines. Après avoir débuté sa carrière en 2009 en tant que consultant chez Oliver Wyman à Paris, Louis a rejoint en 2011 la Financière de L’Échiquier où il a travaillé comme analyste actions Small Cap. En 2013, il est parti pour Londres où il a rejoint Arete Research en tant qu’analyste actions spécialiste des secteurs des télécoms et médias. Louis est diplômé de l’ESCP Europe Business School et est titulaire du CFA® délivré par l’Institut CFA®.