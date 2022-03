Marie travaillera depuis le bureau parisien notamment sur la mise en œuvre et la coordination des engagements collaboratifs avec les équipes d’investissement.

Marie Gauthier exerce depuis plus de neuf ans dans le développement durable. Durant sa précédente expérience au WWF à Singapour, elle a dirigé les efforts d’engagement auprès d’investisseurs internationaux et a collaboré avec des gestionnaires d’actifs afin de les sensibiliser aux enjeux tels que le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. Avant cela, elle travaillait dans le domaine de la responsabilité d’entreprise chez PwC Singapour.

Marie Gauthier rejoint l’équipe ESG de Comgest, peu de temps après l’arrivée d’Alix Faure, en tant que Head of Responsible Development. Dirigée par Sébastien Thévoux-Chabuel et forte de huit membres, l’équipe comprend désormais cinq analystes et gérants de portefeuille ESG qui siègent au sein des équipes d’investissement et trois experts dédiés au développement responsable. Toute l’équipe ESG est basée à Paris.

Comgest intègre depuis toujours l’analyse ESG au cœur de sa stratégie et mène une politique d’engagement actif, en votant à toutes les assemblées d’actionnaires et en contestant certaines pratiques des entreprises pour inciter au changement. En 2021, la société de gestion a mené 135 engagements individuels auprès d’entreprises et 194 engagements collaboratifs. Comgest détient un score A+ sur les trois piliers de l’évaluation PRI [1] de l’ONU (Strategy & Governance, Listed Equity – Incorporation, Listed Equity – Active Ownership), et est signataire du UK Stewardship Code [2] et de l’initiative Net Zero Asset Managers [3].

Sébastien Thévoux-Chabuel, Head of Responsible Investment chez Comgest, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Marie au sein de notre équipe ESG qui est en pleine expansion. Notre conviction a toujours été que l’investissement de croissance de qualité à long terme et l’investissement responsable vont de pair. Nous nous engageons à rester authentiques et transparents dans notre approche, en veillant à ce que les considérations ESG soient intégrées dans toutes nos décisions d’investissement et que nous communiquions clairement à nos investisseurs sur nos activités, nos décisions, nos succès et nos enseignements. Nous nous réjouissons de pouvoir nous appuyer sur son expérience dans la direction d’engagements collaboratifs au sein du secteur de la gestion d’actifs. »

Marie Gauthier, Spécialiste ESG chez Comgest, a déclaré : « Coordonner l’activité d’engagement de la finance durable au WWF a été une expérience professionnelle incroyablement enrichissante et je suis certaine que mon nouveau rôle chez Comgest me donnera de nombreuses occasions de m’impliquer dans d’importantes initiatives durables. L’équipe ESG de Comgest fait preuve d’un réel dynamisme et d’une grande ambition, ainsi que d’un large éventail de compétences et d’expériences dans ce domaine. Je suis impatiente de faire avancer la mission ESG de Comgest »