Spécialiste français de l’organisation de réunions stratégiques et séminaires d’entreprise Comet Meetings annonce un nouveau tour de table de 30 millions d’euros mené auprès de ses investisseurs historiques, de nouveaux partenaires issus du monde de l’entreprenariat et des fonds d’investissement Idinvest Partners et HEC Ventures - qui réalise son premier investissement. Fondé sur la conviction des fondateurs que les mutations du modèle traditionnel du bureau étaient amenées à bouleverser le monde du travail dans son ensemble, Comet Meetings a vu son business model confirmé par la crise liée à la pandémie de Covid19. Ce nouveau financement va permettre à l’entreprise de poursuivre son développement en ouvrant de nouveaux lieux, en France et en Europe, et en enrichissant son offre de services.

À l’heure où le télétravail est en passe de se développer dans une très grande majorité des entreprises, y compris celles qui n’en avaient pas la culture, favoriser des environnements de travail stimulants est devenu essentiel pour les entreprises qui doivent cultiver l’affectio societatis de leurs salariés et attirer jeunes talents et hauts potentiels. En intervenant à la fois sur les espaces et le contenu, Comet Meetings a développé une offre globale pour réinventer les environnements et moments de travail collectifs.

Créé en 2017 par Maxime Albertus, Nicholas Findling et Victor Carreau, trois entrepreneurs issus du conseil en stratégie et rompus aux réunions fleuves organisées dans des sous-sols d’hôtels, Comet Meetings a développé un modèle hybride au croisement de l’immobilier d’entreprise, du service hôtelier et de l’accompagnement au changement basé sur une conviction : les entreprises doivent apprendre à moins se réunir mais mieux se réunir.

Pour Victor Carreau, co-fondateur de Comet Meetings : « Le Futur du travail est une réflexion qui se développe depuis plusieurs années avec l’apparition de nouveaux modèles (open space, flex office, télétravail, coworking, …) et qui a connu une accélération sans précédent avec la crise du covid-19. La situation sanitaire actuelle nous oblige à repenser complètement la manière, la fréquence et les espaces dans lesquels on se retrouve dans l’entreprise et c’est ce que nous faisons depuis la création de Comet Meetings. Si le confinement nous a contraints à fermer tous nos lieux pendant 15 semaines, il a paradoxalement confirmé notre vision fondatrice : le futur du monde du travail sera décloisonné, alliant le télétravail régulier à un usage du siège social et de lieux de réunion externalisés spécifiquement dédiés à certaines occasions. Comet Meetings s’inscrit dans ce mouvement lié à l’émergence de nouveaux cadres et nouveaux équilibres de travail. »

La stratégie d’expansion de Comet Meetings s’articulera autour de deux objectifs au cours des prochains mois :

1. RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS L’OPTIMISATION DE LEURS ESPACES ET MOMENTS DE TRAVAIL COLLECTIF :

Comet Meetings intervient en-dehors de ses bâtiments avec Comet Buildings, un accompagnement à destination des grandes entreprises et des acteurs de l’immobilier tertiaire, qui conçoit et opère pour eux un écosystème de services hôteliers dans leurs propres bureaux.

Comet Buildings prendra ainsi en charge la gestion et l’animation des services communautaires et des espaces collaboratifs partagés de la Tour LANDSCAPE, un ensemble immobilier de bureaux de 70 000m² situé à Paris La Défense, à son ouverture à l’été 2021. L’objectif pour les propriétaires de l’immeuble : proposer une expérience innovante et différenciante aux futurs utilisateurs. Tous ces services opérés par Comet Buildings seront gérés depuis une application mobile développée par les équipes de Comet.

L’entreprise a également développé une série de nouvelles offres conçues pour stimuler la collaboration et l’innovation des équipes :

Comet Success , des méthodes de travail conçues par Comet et animées par un réseau d’experts partenaires pour stimuler l’intelligence collective au sein d’un groupe et lui permettre d’atteindre l’objectif fixé. Pour recréer l’engagement des collaborateurs dans le contexte inédit du post-confinement, Comet a par exemple développé la méthode « Reboot », une journée construite autour d’ateliers individuels et collectifs, conçue avec des experts de la résilience de groupe (neuropsychiatres, militaires, historiens, …)

, des méthodes de travail conçues par Comet et animées par un réseau d’experts partenaires pour stimuler l’intelligence collective au sein d’un groupe et lui permettre d’atteindre l’objectif fixé. Pour recréer l’engagement des collaborateurs dans le contexte inédit du post-confinement, Comet a par exemple développé la méthode « Reboot », une journée construite autour d’ateliers individuels et collectifs, conçue avec des experts de la résilience de groupe (neuropsychiatres, militaires, historiens, …) Comet Hybrid Meetings , une solution de travail collaborative pour organiser des événements interactifs, mêlant présentiel et virtuel, depuis les bâtiments Comet.

, une solution de travail collaborative pour organiser des événements interactifs, mêlant présentiel et virtuel, depuis les bâtiments Comet. Comet Events , une solution clé en main pour l’organisation de grands événements corporate.

, une solution clé en main pour l’organisation de grands événements corporate. Comet Teamwork, une offre d’abonnement pour les entreprises décidant de réduire leur surface de bureaux et pérenniser le télétravail tout en se réunissant régulièrement pour maintenir le lien social.

Pour Frédéric Jousset, CEO et co-fondateur de Webhelp qui investit à titre personnel dans la société : « Ces derniers mois nous auront enseigné que tout modèle traditionnel peut être bouleversé du jour au lendemain. Le monde du travail qui a été ébranlé par la crise sanitaire et dont la transformation s’est brutalement accélérée est aussi un marché où la recherche et la rétention des talents sont des enjeux essentiels. Comet Meetings l’a parfaitement compris pour développer un écosystème de services qui s’inscrivent au cœur de la problématique très actuelle du Futur du Travail. »

Benoist Grossmann, Managing Partner d’Idinvest, ajoute : « L’actualité récente prouve la nécessité de réinventer les lieux de rencontre, d’échange et d’interaction au travail. Investir dans Comet, c’est soutenir une entreprise au cœur de ces transformations et accompagner une équipe qui ambitionne de bousculer nos modes et méthodes de travail traditionnels. »

2. SE DÉVELOPPER A L’INTERNATIONAL, EN COMMENÇANT PAR LA BELGIQUE :

Ce nouveau tour de table va permettre à Comet Meetings d’accélérer son déploiement en France avec l’ouverture d’un 5ème lieu au cœur de Paris fin Septembre, via un partenariat inédit avec Altarea (1er promoteur français) et d’entamer son aventure internationale avec l’inauguration d’un premier lieu à Bruxelles au 1er trimestre 2021 et à Madrid fin 2021.