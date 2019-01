Ayant rejoint la société le 3 décembre 2018, ces deux nouveaux visages portent le nombre de professionnels de l’investissement de l’équipe mondiale Investissement Responsable à 12.

L’équipe Investissement Responsable assiste les gérants de portefeuilles de Columbia Threadneedle en assurant le suivi des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein de leurs portefeuilles et de leur gestion. Elle participe également à la construction du portefeuille en identifiant les opportunités d’investissement alignées sur huit secteurs thématiques alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Olivia et Jess rapporteront à Chris Anker, Lead Analyst pour la région EMOA.

Olivia Watson intègre nos rangs après avoir officié pour les Principes pour l’Investissement Responsable, où elle a supervisé le développement des initiatives de collaboration des investisseurs et de l’engagement de ces derniers au niveau des problèmes environnementaux et sociaux. Elle a préalablement travaillé dans le domaine du conseil en matière de durabilité d’entreprise et de la recherche de gouvernance d’entreprise. Chez Columbia Threadneedle, Olivia sera en charge de la recherche d’investissement responsable et de l’engagement au niveau des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans le cadre des activités de gestion de la société dans la région EMOA.

Jess Williams travaillait précédemment chez S&P Global Ratings, où elle a conçu des produits financiers durables. Elle a également travaillé au Laboratoire mondial d’innovation pour la finance climatique pour le réseau Climate Policy Initiative à Venise. Chez Columbia Threadneedle, Jess sera responsable de la recherche et de l’analyse des portefeuilles client, exerçant ses fonctions dans le souci d’un Investissement responsable.

Iain Richards, Global Head of Responsible Investment : « Les investisseurs cherchent de plus en plus à capturer la valeur d’une intégration ESG efficace et à comprendre les conséquences plus étendues de leurs choix d’investissement. Olivia et Jess apportent toutes les deux leur expérience approfondie de la finance durable et leurs connaissances des problèmes sociaux et éthiques, et nous aideront à continuer de répondre aux besoins de nos clients en apportant un soutien précieux à nos gérants de portefeuilles. »

Columbia Threadneedle gère plus de 28 milliards EUR / 32 milliards USD [1] dans le souci d’un investissement responsable pour les clients institutionnels et les particuliers à travers le monde.