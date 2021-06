Columbia Threadneedle Investments, groupe de gestion d’actifs international de premier plan, a renforcé ses équipes d’investissements actions du Royaume-Uni et d’Europe avec le recrutement de Kunal Kothari en tant que UK Equity Analyst et de Jamie Lewis au poste de European Equity Analyst.

Kunal Kothari compte plus de 14 années d’expérience comme analyste actions. Dans ses nouvelles fonctions, il rejoindra les 15 membres de l’équipe actions du Royaume-Uni en qualité d’analyste généraliste et apportera son soutien pour les décisions d’investissement dans leur ensemble. Kunal rejoint Columbia Threadneedle de Merian Global Investors, où il a assumé pendant huit ans des fonctions de recherche portant sur des sociétés britanniques de différents secteurs. Kunal sera placé sous la responsabilité de Chris Kinder, gérant de portefeuille pour les stratégies actions britanniques à alpha élevé.

Jamie Lewis arrive de Fidelity International et compte sept années d’expérience en tant qu’analyste actions. Ses dernières fonctions l’ont amené à se concentrer sur les petites capitalisations européennes avec une perspective généraliste. Au sein de Columbia Threadneedle, Jamie sera l’un des analystes dédiés aux stratégies récompensées European Smaller Companies. Il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille Philip Dicken et Mine Tezgul.

L’intensité de la recherche est un pilier fondamental de l’approche d’investissement de Columbia Threadneedle. La société compte 160 analystes d’investissement [1] et associés de recherche dans le monde, qui collaborent à travers toutes les grandes classes d’actifs pour produire des recherches originales et indépendantes et proposer des idées d’investissement aux gérants de portefeuille.

William Davies, Chief Investment Officer EMOA et Global Head of Equities : « En tant que gestionnaire actif, l’intensité de la recherche constitue un des fondements de notre approche de l’investissement. Nous gérons 45,9 milliards d’euros [2] pour nos clients en actions britanniques et européennes. Kunal et Jamie nous apportent ainsi leur expérience et leurs connaissances approfondies de l’investissement sur ces marchés. Notre culture de la collaboration au sein de l’équipe d’investissement, associée à l’accent que nous plaçons sur l’intensité de la recherche, nous permet de faire apparaître de nouvelles opportunités et de générer des performances régulières pour nos clients sur le long terme. »