Columbia Threadneedle Investments annonce que sa nouvelle stratégie de rendement total axée sur les titres à haut rendement d’échéance courte (Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund) (le « Fonds »), a été enregistrée en France suite à son approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en juillet.

Le Fonds suit l’approche d’investissement du European High Yield Bond Fund, qui a déjà prouvé toute son efficacité, mais [1] cible les obligations à court terme [2]. Roman Gaiser, Head of High Yield Portfolio Management EMEA de Columbia Threadneedle, cogère le Fonds aux côtés de Gareth Simmons, avec le soutien de l’équipe haut rendement européen. Gareth est gérant de portefeuille à haut rendement et analyste d’investissement. Roman Gaiser et Gareth Simmons sont cogérants du European High Yield Bond Fund.

Le Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund adopte une stratégie de crédit à rendement total bottom-up indépendante de tout indice boursier. Il vise à générer un revenu, avec une appréciation du capital, en investissant principalement dans le segment du crédit à haut rendement européen d’échéance courte.

Roman Gaiser, Head of High Yield Portfolio Management, EMEA, chez Columbia Threadneedle Investments : « Notre approche de la gestion des stratégies de crédit se fonde sur une recherche fondamentale intensive permettant à l’équipe de mesurer les risques sur une base absolue. Dans sa gestion du risque, le Fonds se concentre davantage sur l’échéance d’une obligation plutôt que sur sa duration. Nous dissipons l’imprévisibilité du risque de prolongation de la duration et le Fonds présente dès lors une sensibilité aux taux d’intérêt inférieure à celle d’un fonds à haut rendement standard. »

Eléonard Buono, Responsable France de Columbia Threadneedle : « Le lancement de ce fonds à haut rendement d’échéance courte nous paraît opportun étant donné le stade du cycle économique et de crédit. Columbia Threadneedle possède des compétences de gestion obligataire hautement spécialisées et reconnues dans le segment du crédit au niveau mondial. Nos clients apprécient notre capacité à générer des rendements solides et durables, au moyen d’un large éventail de solutions obligataires. Notre souci grandissant d’intégrer l’investissement responsable et les facteurs ESG dans notre processus de recherche illustre notamment la manière dont nous entendons maximiser les opportunités d’investissement. Nos 155 professionnels obligataires gèrent plus de 150 milliards d’euros et justifient en moyenne de 18 années d’expérience. Le nouveau fonds de Roman et Gareth s’inscrit dans le prolongement de notre offre de haut rendement européen. Leur maîtrise avérée du crédit, conjuguée à une approche axée sur une gestion des risques rigoureuse, vise à générer de solides rendements ajustés du risque indépendamment de l’orientation du marché. Ce Fonds vient compléter les stratégies de crédit de l’entreprise et nous aidera à fournir des solutions toujours mieux adaptées à nos clients ».