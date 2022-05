Columbia Threadneedle Investments, un groupe mondial de gestion d’actifs de premier plan, poursuit le développement de sa gamme dédiée à l’investissement responsable (IR) grâce à l’enregistrement de deux nouveaux fonds désormais accessibles aux investisseurs français : le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity (les « Fonds »). Lancés au Luxembourg en mai 2021, ils répondent à la demande croissante des investisseurs pour des fonds ayant pour objectif de générer des impacts positifs.

Eléonard Buono, Directeur France chez Columbia Threadneedle Investments : « Nous sommes conscients que les investisseurs veulent soutenir les solutions visant à répondre aux défis mondiaux en matière de durabilité. Ce type de demande ne cesse de croître alors que les gouvernements s’efforcent d’atteindre les objectifs climatiques et sociaux fixés à l’échelle planétaire, et cette tendance prend de l’ampleur tandis que l’on mesure les conséquences de la pandémie de coronavirus et du conflit en Ukraine.

Columbia Threadneedle a été parmi les premiers signataires des UNPRI [1] et, à ce titre, sa philosophie d’investissement responsable rigoureuse fait depuis longtemps partie intégrante du processus d’investissement. Nous avons par ailleurs toujours obtenu des notes élevées dans le cadre des UNPRI [2]. Dans la mesure où les investisseurs recherchent des investissements axés sur la durabilité, nous appliquons cette discipline à notre gamme de fonds IR en pleine expansion. Nous sommes ravis de lancer ces fonds qui sont gérés par des équipes de gestion expérimentées et dédiées aux actions mondiales et européennes. »

Les fonds Sustainable Outcomes de Columbia Threadneedle sont des stratégies d’actions concentrées (l’une mondiale, l’autre paneuropéenne) qui investissent dans des sociétés qui contribuent significativement au développement durable, affichant des indicateurs ESG de qualité ainsi que des rendements financiers élevés. L’équipe de gestion a identifié huit thèmes (5 environnementaux et 3 sociaux) [3], issus des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, qui portent sur les principaux besoins en matière de développement durable. Ils identifient les sociétés qui offrent ou se repositionnent afin d’offrir des solutions liées à ces thèmes et qui affichent les caractéristiques suivantes :

intégrité : en répondant à des normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) élevées

impact potentiel à la clé : la durabilité doit être un élément essentiel de l’activité

intentionnalité : la durabilité doit être un véritable objectif de gestion, et non le résultat d’autres activités

De plus, les sociétés les moins biens notées et qui sont exposées à des controverses significatives en violation avec le Global Compact sont exclues du portefeuille.

Les gérants, Pauline Grange et Dan Ison, collaborent avec les analystes de la recherche fondamentale et de l’investissement responsable de Columbia Threadneedle afin de mettre au point un portefeuille de sociétés répondant à ces thèmes et critères. Ils ont recours au système de notations IR propriétaire développé par Columbia Threadneedle qui évaluent les risques [4] et opportunités ESG les plus importants de plus de 8.000 entreprises dans le monde.

L’évaluation de l’avantage concurrentiel est au cœur de cette approche et consiste à comprendre l’origine de l’avantage concurrentiel d’une entreprise et la structure du secteur dans lequel elle évolue. L’approche d’investissement éprouvée de Columbia Threadneedle poursuit le double objectif qui consiste à offrir aux investisseurs des impacts positifs durables et une croissance du capital.

Pauline Grange, gérante du Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity : « Dans un monde marqué par des changements sociétaux et environnementaux, les sociétés qui décident d’investir et d’innover pour un avenir plus durable soutiennent non seulement la planète et ses habitants, mais aussi leur propre aptitude à générer des performances financières solides et une croissance stable sur le long terme. En tant qu’investisseurs actifs, nous encourageons les entreprises à adapter leurs pratiques et à innover en termes de solutions, non seulement afin de gérer le risque ESG, mais aussi pour créer des opportunités visant à produire un changement positif en ligne avec les objectifs de développement durable. Ces entreprises doivent en outre réfléchir à leur impact et agir en fonction. »

La stratégie sur laquelle repose le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity existe en tant que stratégie distincte destinée aux investisseurs institutionnels, ce qui a permis à l’équipe d’éprouver la thèse d’investissement et d’établir un historique de performance.

Dan Ison, gérant du Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity : « La demande pour des résultats durables émanant des investisseurs correspond à un changement structurel porté par les gouvernements et la société afin de répondre aux problèmes environnementaux et sociaux. Les entreprises s’orientent vers une gouvernance, des opérations et des produits plus durables. Nous affectons nos capitaux aux entreprises dotées de la stratégie, de la volonté et du potentiel nécessaires à la mise en œuvre de ces changements. »