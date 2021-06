Columbia Threadneedle Investments, un des plus grands groupes de gestion d’actifs au monde, élargit sa gamme de fonds avec le lancement du fonds Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities (le « Fonds »). Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un développement stratégique de l’offre de l’entreprise en matière d’investissement responsable.

William Davies, Chief Investment Officer, EMOA chez Columbia Threadneedle Investments a déclaré : « La demande croissante des investisseurs pour des stratégies orientées Investissement responsable s’avère être l’un des changements les plus importants dans la gestion d’actifs en une génération, les nouvelles réglementations européennes en matière de finance durable ne faisant qu’accélérer cette tendance. Nous sommes heureux de refléter ces évolutions du marché en ajoutant ce nouveau fonds ESG à notre offre d’investissement responsable. Il vient s’ajouter à notre gamme existante de fonds visant à générer des résultats durables. »

Le Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities est géré par Dara White, responsable des marchés actions des pays émergents. En s’appuyant sur la recherche et les notations d’investissement responsable exclusives de Columbia Threadneedle, conjuguées à l’analyse fondamentale des sociétés, le gérant applique systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour identifier les opportunités de croissance et les risques significatifs des sociétés des marchés émergents. Il met l’accent sur les sociétés innovantes de qualité qui, selon lui, peuvent maintenir un rendement du capital élevé et une croissance solide sur le long terme. Il recherche également des sociétés qui mettent l’innovation au cœur de leur activité et qui pourraient se doter d’un avantage concurrentiel, gagner des parts de marché et générer une croissance sur le long terme en créant et en adoptant des idées, des technologies et des processus nouveaux.

Dara White, gérant du Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities : « Lorsque les caractéristiques de durabilité sont à la base d’une société, elles ont tendance à se refléter dans la stratégie d’entreprise et à se traduire par des pratiques durables à long terme. Un nombre croissant de sociétés des marchés émergents reconnaissent désormais l’intérêt d’adopter des pratiques commerciales ESG et l’effet positif potentiel qu’elles peuvent avoir sur la génération de rendements supplémentaires pour les actionnaires. L’évaluation d’une société via le prisme de l’ESG permet de bien comprendre comment les risques ESG sont pris en compte et utilisés pour assurer l’avenir à long terme. L’accent mis délibérément sur les opportunités et les risques à long terme liés aux facteurs ESG, conjugué à notre approche de gestion active, peut permettre de dégager de meilleurs rendements ajustés du risque pour nos clients. »

Le nouveau Fonds de Columbia Threadneedle complète sa gamme existante de fonds visant à générer des résultats durables, notamment le fonds Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, le fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond et les stratégies Global Sustainable Equities, Pan European Sustainable Equities et European Sustainable Infrastructure.

En 2019, Columbia Threadneedle a lancé un système de notation de l’investissement responsable, développé en interne, qui fournit à son équipe d’investissement mondiale un cadre d’investissement responsable robuste et des données d’analyse approfondies couvrant plus de 5.500 sociétés dans le monde. Ces notations combinent la gouvernance financière et les facteurs ESG en un signal d’investissement prospectif unique, ce qui permet d’identifier et d’évaluer des risques et des opportunités potentiellement importants, en plus de ceux révélés par l’analyse conventionnelle.

Enregistré au Luxembourg en septembre 2020, le Fonds est désormais disponible en France.