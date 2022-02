Emmanuel supervisera la gestion des clients assureurs de Columbia Threadneedle dans la région EMOA et sera à la tête du développement commercial de ce segment de clientèle. Il a rejoint Columbia Threadneedle le 14 février 2022 et est basé à Londres.

Emmanuel Archampong possède une solide expérience dans la mise en place de solutions d’assurance pour le compte de gérants d’actifs. Il arrive de Wells Fargo Asset Management, où il était Head of Insurance Business Development pour tous les marchés à l’exception des Etats-Unis, fonctions dans le cadre desquelles il a présidé pendant deux ans à la croissance des activités de l’entreprise auprès de ses clients assureurs. Auparavant, il était Head of Insurance Investing chez Royal London Asset Management, en charge des solutions d’investissement pour le secteur de l’assurance au Royaume-Uni et du développement des relations commerciales avec les assureurs britanniques. Il a également été Solutions Specialist auprès d’une clientèle d’assureurs et de fonds de pension chez Barrie and Hibbert, une filiale de Moody’s, et a occupé des postes en lien avec la gestion des clients et des risques chez JP Morgan Asset Management et Assicurazioni Generali.

Chez Columbia Threadneedle, Emmanuel mettra à profit l’expérience des équipes en charge du développement commercial et de la gestion des clients afin d’accroître l’important encours déjà géré pour le compte de compagnies d’assurance. Il dirigera l’équipe de Columbia Threadneedle dédiée aux clients assureurs et travaillera main dans la main avec les autres équipes commerciales, ainsi qu’avec les responsables des solutions de Columbia Threadneedle.

Columbia Threadneedle possède une expérience avérée de la gestion de solutions pour un large éventail de clients assureurs spécialisés, y compris en ce qui concerne la satisfaction des exigences réglementaires et des objectifs d’investissement des clients finaux des assureurs.

Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMOA chez Columbia Threadneedle Investments : « Emmanuel possède de solides qualités de leadership et montre une réelle détermination à apporter des solutions de premier ordre aux besoins de ses clients. Depuis plus de 14 ans, il s’attache à nouer de solides relations avec des clients assureurs issus de tout un éventail de secteurs et à offrir aux professionnels de l’assurance des solutions d’investissement sur mesure. En particulier, il s’emploie de longue date à répondre aux besoins en constante évolution de son groupe de clients, et notamment à leurs exigences sans cesse renouvelées en matière d’investissement responsable. Je suis convaincue que sa volonté de contribuer au succès de ces clients hautement spécialisés nous aidera à développer nos importantes activités auprès de notre clientèle d’assureurs. »