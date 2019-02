Rosalie Pinkney possède 17 années d’expérience dans le domaine de l’analyse d’institutions financières sur les marchés obligataires et monétaires. Rosalie arrive d’Aviva Investors, où elle a été pendant trois ans analyste crédit senior, spécialisée dans les obligations financières des marchés émergents. Auparavant, elle était analyste senior en charge des banques investment grade au niveau mondial chez Friends Life Investments et Ignis Asset Management. Chez Columbia Threadneedle, Rosalie occupe le poste de Senior Financial Credit Analyst au sein de l’équipe responsable de l’analyse des titres investment grade à l’échelle mondiale, composée de 15 membres. Elle se concentre sur le secteur bancaire, tant sur les marchés développés qu’émergents.

Christopher Hult a été nommé Portfolio Manager au sein de l’équipe Investment Grade, contribuant à ce titre à la gestion des fonds stratégiques et à rendement absolu, ainsi qu’aux stratégies actives Sterling, Euro et Global. Christopher arrive de Coutts, où il a exercé lors des six dernières années la fonction de gérant de portefeuille obligataire pour leur fonds multi-actifs, en charge des marchés souverains et du crédit ainsi que de la gestion du portefeuille d’obligations d’entreprises.

Angelina Chueh a intégré l’équipe en tant que Client Portfolio Manager. Forte de plus de 30 années d’expérience dans le domaine de l’investissement obligataire au niveau international, Angelina a travaillé auparavant pendant 17 ans chez Baring Asset Management à Londres, où elle a occupé différentes fonctions au sein de l’équipe Fixed Income, dont dernièrement celle de Portfolio Manager, en charge des stratégies obligataires.

Mark Burgess, Chief Investment Officer, EMOA : « Nos capacités d’investissements et notre approche active sur le marché mondial du crédit constituent une source de croissance clé pour nous, et nous sommes déterminés à continuer d’étoffer notre équipe. Rosalie, Angelina et Christopher ont beaucoup à nous apporter et leur expertise renforcera notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. »

L’équipe marchés obligations de Columbia Threadneedle se compose de 157 [1] professionnels de l’investissement basés à Londres, aux Etats-Unis et à Singapour.