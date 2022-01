Coinhouse, le pionnier français de l’investissement dans les crypto-actifs, a bouclé en 2021 un tour de table de 15 millions d’euros en série B mené par le fonds d’investissement True Global Ventures. Parmi les investisseurs : CF Partners, XAnge, Raise Ventures, Expon, ConsenSys AG, ou encore des business angels de premier plan comme Eric Larchevêque complètent ce tour de table. Cette levée de fonds va permettre d’accélérer le développement à grande échelle de l’offre de services de Coinhouse auprès des particuliers et des entreprises en Europe, notamment au Luxembourg.

Devenue indépendante de la société Ledger en 2017, Coinhouse se positionne comme la première plateforme d’accompagnement des particuliers et des entreprises, leur permettant d’investir simplement sur plus d’une quarantaine de crypto-actifs.

En complément de sa plateforme en ligne, et de sa nouvelle application mobile, la fintech se différencie en proposant une offre de service transparente et adaptée à chacun :

Un service client ouvert à tous, multilingue, accessible par mail et téléphone,

Le premier service de Banque Privée Crypto,

Une équipe des chargés d’affaires et d’experts dédiée aux entreprises,

Une offre de dépositaire pour les investisseurs institutionnels.

Près de trois ans après une levée de fonds en série A de 2,4 millions d’euros, la fintech poursuit donc sa forte croissance avec des effectifs multipliés par 3 et un chiffre d’affaires multiplié par 12 en 3 ans. Ce développement s’accorde pleinement avec l’adoption croissante des crypto-actifs par les épargnants Français, en recherche de solutions de diversification dans le contexte d’une inflation grandissante et de placements à rendement quasiment nul proposés par les acteurs traditionnels.

“Coinhouse souhaite se positionner comme la première “cryptobanque” européenne. Son objectif est de rendre les crypto-actifs accessibles au plus grand nombre, et dans un cadre régulé qui garantit la sérénité des investisseurs. Grâce à cette levée de fonds, Coinhouse continuera à diversifier son offre, s’étendra en Europe et renforcera ses équipes pour soutenir sa croissance et permettre aux clients européens, particuliers et entreprises, de diversifier et faire fructifier leur épargne” explique Nicolas Louvet, co-fondateur et CEO de Coinhouse et de Coinhouse Custody Services .

"Je suis très enthousiaste quant à l’avenir de Coinhouse. Ils ont montré une forte croissance rentable, et sont très bien positionnés avec un service de haute qualité en France et en Europe pour accueillir la nouvelle demande des particuliers fortunés, des family offices et des entreprises pour investir dans les actifs numériques" Frank Desvignes, Partner chez True Global Ventures, co-lead du tour avec un investissement de 5M€.

“Nous accompagnons Nicolas et ses équipes depuis le début de l’aventure. Au regard de l’excellente exécution, nous sommes ravis de participer pour la troisième fois consécutive. Les crypto-actifs n’en sont qu’à leurs balbutiements et Coinhouse est sur la route pour devenir l’un des leaders Européen du secteur”, déclare Alexis Du Peloux, Directeur d’Investissement du fonds XAnge.

“Nous sommes très fiers d’accompagner Coinhouse, un des acteurs pionniers du monde de la crypto en Europe. Dans un contexte où la crypto est aujourd’hui une réalité, nous valorisons le fait que Coinhouse soit un acteur régulé qui prône une approche sérieuse et responsable du secteur. A la lumière des performances passées et des perspectives de croissance, nous voyons en Coinhouse le futur leader européen de la cryptobanque”.déclare Pierre-Edouard Berion, Partner chez Raise Ventures.

Cette levée de 15 millions d’euros permettra à Coinhouse de :

Diversifier l’offre de produits pour faciliter l’accès de toutes et tous aux marchés cryptos,

Développer sa présence en Europe,

Renforcer son offre à destination des Entreprises et des Investisseurs Institutionnels.

Coinhouse continue d’élargir son offre pour devenir la première cryptobanque européenne

En 2021, l’accélération notable de l’adoption des crypto-actifs a mis en évidence le besoin d’offrir des solutions d’investissements alternatives à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Coinhouse a mobilisé son expertise pour développer de nouveaux produits répondant à ses attentes.

A cet effet, la fintech vient de lancer la Gestion Pilotée, son offre qui permet aux investisseurs de déléguer la gestion de leur portefeuille crypto aux experts Coinhouse. Avec la Gestion Pilotée, l’investisseur définit le niveau de risque souhaité (prudent, modéré, offensif).

Coinhouse s’était déjà démarquée en octobre dernier en créant un produit de placement, le Livret Crypto, permettant aux entreprises ou particuliers d’obtenir un rendement garanti, à un taux fixe annualisé compris entre 5% et 6%, sans équivalent sur le marché.

Coinhouse s’étend en Europe et obtient l’enregistrement de la CSSF pour opérer au Luxembourg

Première plateforme à avoir été enregistrée comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) par l’AMF en France, Coinhouse vient de franchir une nouvelle étape importante avec l’obtention de l’enregistrement auprès de la CSSF, le régulateur luxembourgeois.