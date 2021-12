Cocolis annonce avoir bouclé un tour de financement de 2,8 millions d’euros mené par UI investissement et auquel ont participé BDR IT (Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté) et Carvest ainsi que des Business Angels. Cette opération lui permettra de poursuivre son déploiement en France et en Europe en travaillant sur trois grands axes stratégiques : l’innovation technologique, le développement de son réseau de transporteurs particuliers et professionnels et la multiplication des partenariats avec de grandes marketplace.

Créée en 2015, Cocolis est précurseur sur le marché de la livraison de colis volumineux ou fragiles entre particuliers. Le principe est simple : optimiser l’espace disponible dans les véhicules et réduire ainsi les déplacements à vide. Cocolis doit son succès à son modèle de livraison économique, innovant et éco-responsable qui lui a permis de fédérer près de 400 000 utilisateurs particuliers et professionnels depuis son lancement.

Le concept de Cocolis a également séduit de grands acteurs du e-commerce et du marché de la revente de produits de seconde main. Cocolis a ainsi noué des partenariats stratégiques en 2021 avec des marques de renom : La Redoute, Orchestra, Pic Wic Toys et Selency qui ont intégré la solution de livraison sur leurs plateformes de seconde main. Une stratégie gagnante qui a permis à la start-up d’afficher une croissance de + 150 % de son chiffre d’affaires depuis le début de l’année et de devenir la référence sur le marché de la livraison collaborative et éco-responsable. Cet engouement des marketplace et commerçants illustre bien les grands enjeux auxquels ils doivent répondre : fidéliser leurs clients qui souhaitent donner un sens à leur consommation en leur apportant des solutions de livraison adéquates. Cocolis leur apporte la solution collaborative, économique, éco-responsable, innovante, et sécurisée dont ils ont besoin.

« Ce financement va nous permettre d’augmenter l’efficacité de notre service et de nous positionner comme un acteur majeur de la livraison en France et de nous lancer en Europe. Nous allons nous concentrer sur le perfectionnement technologique de notre solution pour raccourcir les délais de livraisons, apporter une meilleure qualité de service, développer une nouvelle application iPhone et Android, augmenter l’offre de transport avec l’élargissement de notre réseau de transporteurs particuliers et professionnels, et multiplier nos partenariats avec les marketplace. Notre développement sera logiquement accompagné d’un besoin en recrutement d’une trentaine de nouveaux talents, qui viendront rejoindre notre équipe courant 2022 » déclare Eliette Vincent, Co-fondatrice et Présidente de Cocolis.

« Cocolis est une belle réussite française, qui a apporté des preuves de la pertinence de son modèle, de la fiabilité de sa solution technologique et de l’expertise solide de son équipe. Nous sommes heureux d’avoir participé à cette opération de financement car nous sommes convaincus que son concept s’inscrit dans une tendance de fond portée par le marché de la seconde main, qui représente un potentiel de croissance considérable. Aujourd’hui, Cocolis est une entreprise qui occupe une place de choix en France et, selon nos prévisions, nous sommes confiants dans le fait qu’elle deviendra bientôt un acteur majeur du marché de la livraison collaborative et éco-responsable en Europe. » déclare Guillaume Blanchet, Directeur d’investissements Innovation chez UI Investissement.