Pour lancer son projet « LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU », SÉRÉNYA (le nouveau nom de STARIMMO) recherchait en 2015, en complément de financements bancaires, un financement alternatif d’environ 200 000 euros afin d’avancer plus rapidement sur la viabilisation et la commercialisation de ses lots. Après un examen approfondi effectué par l’équipe d’analystes risques, le projet a reçu un avis favorable du Comité ClubFunding et a été financé par la communauté d’investisseurs de la plateforme.

Depuis cette levée, SERENYA a développé un nouveau concept, unique en France, de Villages Résidentiels pour seniors autonomes ou dépendants.

« Le remboursement du projet SÉRÉNYA est hautement symbolique car à travers le succès de l’entreprise, c’est la première émission obligataire réalisée dans le cadre du crowdfunding qui est aujourd’hui remboursée aux prêteurs. La réussite de cette opération démontre le dynamisme et la bonne santé de tout le secteur. » exprime David Péronnin, président de ClubFunding. Par ailleurs, il permet à ClubFunding de se créer un track record réel, qui se traduit par un rendement net du coût du risque pour ses investisseurs.

De son côté, Marc de Saint Roman, Gérant de SÉRÉNYA exprime sa satisfaction sans réserve sur l’ensemble du processus de financement réalisé par ClubFunding. « Cette solution de financement complémentaire permettra à SÉRÉNYA d’accélérer notablement le développement de ses Villages Résidentiels pour séniors. Le tout dernier, La Promenade du Château, 52 maisons sénior aux portes de Bourges, est déjà en cours de construction. Le suivant, La Promenade des Moulins, 78 maisons sénior dans l’agglomération d’Orléans, sera prochainement lancé en commercialisation. Une aubaine pour les investisseurs en logements locatifs défiscalisés. »

Depuis sa création en 2015, ClubFunding a vu son activité se développer avec une accélération du nombre de projets financés et l’augmentation du prêt moyen. Plus de 60 entreprises ont ainsi été accompagnées pour plus de 25 millions d’euros levés.