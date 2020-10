Cette nouvelle société de gestion se propose à la fois de répondre aux besoins de diversification de la communauté d’investisseurs et d’offrir une offre financière adaptée aux investisseurs institutionnels. ClubFunding Asset Management souhaite également répondre aux besoins de financement d’opérateurs immobiliers français. Cette société sera dirigée par Elodie Souffre, anciennement responsable de la salle des marchés du groupe ArcelorMittal, et David El Nouchi qui était jusque-là Directeur Général de ClubFunding.

Filiale du groupe FBP, ClubFunding Asset Management bénéficiera de l’expertise de la plateforme de financement participatif ClubFunding devenue l’un des leaders du crowdfunding immobilier.

« Avec la hausse constante des projets immobiliers disponibles sur la plateforme ClubFunding, nos investisseurs souhaitaient être davantage accompagnés dans la diversification de leur portefeuille. En outre, nous souhaitions rendre plus accessible l’accès à nos projets d’investissement aux investisseurs institutionnels » explique David El Nouchi, Président de ClubFunding Asset Management.

« La création de ClubFunding Asset Management permettra de répondre à ces besoins mais aussi aux nouveaux enjeux économiques en permettant un accès facilité au marché de l’immobilier, dont la résilience est plus que jamais prouvée » précise Elodie Souffre, Directrice Générale de ClubFunding Asset Management.

Lancement d’un premier fonds FCPR dédié à l’immobilier : CFAM#1

La société de gestion ClubFunding Asset Management lance un premier fonds commun de placement à risques (FCPR) de 30 millions d’euros spécialisé dans le financement des PME à forte valeur ajoutée dans le secteur immobilier. Ce fonds est ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels à partir de 20.000 €, leur permettant de diversifier leur portefeuille de placements sur une vingtaine de lignes d’investissements tout en participant au financement de l’économie réelle.

CFAM#1 a pour objectif de gestion la constitution d’un portefeuille d’investissements en titres financiers non admis à la négociation sur des marchés financier et émis par des sociétés du secteur immobilier. Le Fonds vise un taux de rendement interne (TRI) net de frais de 7,00% [1] sur un horizon de 3 ans (pouvant être prorogé de deux fois un an) [2] à travers le financement des opérations immobilières suivantes : la promotion, le marchand de bien, la réhabilitation, l’immobilier géré et l’aménagement foncier.

Le Fonds pourra co-investir aux côtés de la plateforme ClubFunding sur les projets immobiliers éligibles et bénéficiera d’un droit de premier regard sur ces opportunités d’investissement. Ce co-investissement, qui se fera aux mêmes conditions, permettra au fonds de bénéficier du sourcing de la plateforme.

Une équipe d’experts dédiée

Nommée Directrice Générale de ClubFunding Asset Management, Elodie Souffre sera notamment en charge de la gestion des actifs. Anciennement responsable de la salle des marchés du groupe ArcelorMittal, Elodie a pu acquérir une expérience internationale de plus de 10 ans sur les marchés financiers et la gestion des risques.

David El Nouchi est Président de ClubFunding Asset Management. Après 5 années passées en banques d’affaires, notamment chez Lazard Frères dans le département fusions acquisitions, ce dernier avait rejoint ClubFunding en 2015 en tant que Directeur Général.