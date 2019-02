ClubFunding, leader français des plateformes de prêts par obligations, franchit le cap des 50 millions d’euros prêtés et dresse un bilan positif pour 2018 avec près de 50 projets financés sur l’année, plus de 28 millions d’euros prêtés et aucun défaut au compteur. La plateforme confirme ainsi l’attractivité et la solidité de ce mode de financement alternatif.

En moins de quatre ans, ClubFunding est devenu un acteur incontournable du secteur du financement participatif. Depuis sa création en 2015, la plateforme a ainsi permis le financement via émission d’obligations de plus de 100 projets, pour un montant total de 50 millions d’euros prêtés au service de l’économie réelle.

2018, une année placée sous le signe de l’accélération

En un an, ClubFunding a financé près de 50 projets, pour un montant levé de 28 millions d’euros. Autrement dit, la plateforme a réalisé autant d’opérations qu’entre 2015 et 2017. Le rythme des projets proposés s’est également accéléré, atteignant une moyenne de deux par semaine, tandis que la communauté d’investisseurs n’a cessé de croître, preuve de l’intérêt des particuliers et de la confiance portée à ClubFunding.

Des premiers remboursements réussis

Depuis son lancement, ClubFunding a enregistré 42 sorties positives, dont 32 en 2018, avec un taux de rendement moyen de 10%. L’année 2018 a été marquée en particulier par le remboursement du projet Sérénya, le premier à avoir bénéficié d’une émission obligataire dans le cadre du financement participatif, mais aussi de l’opération GTO République, dont le montant de 2,2 millions d’euros est le plus important remboursé par la plateforme.

Par ailleurs, ClubFunding continue d’enregistrer un taux de défaut à 0 % grâce à sa politique de sélectivité des projets proposés.

Un accent mis sur le secteur de l’immobilier

Depuis son lancement, ClubFunding mise sur la diversification des secteurs proposés : ingénierie, restauration, production audiovisuelle, franchise, … En 2018, l’accent a été particulièrement mis sur les opérations immobilières. « Ce positionnement répond à la forte demande des opérateurs immobiliers pour le financement participatif mais aussi à l’engouement de notre communauté d’investisseurs », expliquent David El Nouchi et David Peronnin, cofondateurs de ClubFunding.

Des équipes renforcées pour accompagner sa croissance

En vue de renforcer ce positionnement, ClubFunding a nommé, en octobre dernier, Jean-David Boukris au poste de Directeur du Développement. Grâce son expérience au sein d’opérateurs parisiens de premier rang, il apporte à ClubFunding l’accès à des opérateurs reconnus et permet à la plateforme de proposer davantage d’opérations immobilières de grande qualité aux investisseurs de la plateforme.

La société a également renforcé ses départements « Analyse », « Relations Investisseurs » et « Business Developpement » par l’arrivée de nouveaux collaborateurs.