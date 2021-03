Six mois après sa création, ClubFunding Asset Management, filiale du groupe FBP, annonce le succès d’une première collecte et la constitution de son fonds, dénommé CFAM#1. 100% digitale, la société de gestion agréée par l’AMF permet désormais aux investisseurs particuliers comme professionnels de souscrire directement en ligne. Les premiers investissements du fonds débuteront dès le mois de mars 2021.

Créée en 2020 grâce à l’expertise de ClubFunding, plateforme leader du financement participatif immobilier avec plus de 250 millions d’euros financés sur le marché français, ClubFunding Asset Management annonce la constitution officielle de son premier fonds après une première vague de collecte et le lancement des premiers investissements.

Ce fonds commun de placement à risques (FCPR) est spécialisé dans le financement de PME du secteur immobilier. Ouvert aux investisseurs à partir de 20 000 €, ce véhicule financier leur permet de diversifier leur portefeuille de placements sur une vingtaine de lignes d’investissements tout en participant au financement de l’économie réelle.

Un parcours de souscription 100 % digitalisé

Agréé en septembre 2020, CFAM#1 est désormais constitué et reste ouvert à la souscription ; cette dernière se fait directement en ligne à travers un parcours entièrement digitalisé.

CFAM#1 a pour objectif de gestion la constitution d’un portefeuille d’investissements en titres financiers non admis à la négociation sur des marchés financiers et émis par des sociétés du secteur immobilier. Le fonds vise un taux de rendement interne (TRI) net de frais de 7,00 % (ce rendement n’est pas garanti, il est rappelé que le fonds présente un risque de pertes en capital) sur un horizon de 3 ans pouvant être prorogé, de deux fois un an, à travers le financement d’opérations de promotion immobilière, le marchand de bien, d’aménagement foncier mais également d’immobilier géré.

Les premiers investissements dès le mois de mars

Grâce au succès de la première collecte du fonds, ClubFunding AM peut désormais débuter ses premiers investissements immobiliers. Le fonds pourra notamment co-investir aux côtés de la plateforme ClubFunding sur certains projets immobiliers et bénéficiera d’un droit de premier regard sur ces opportunités d’investissement. Ce co-investissement, qui se fera aux mêmes conditions, permettra au fonds de bénéficier du sourcing national de la plateforme.

Talence Gestion, un partenaire de choix pour le lancement du fonds

A l’occasion du lancement de ce premier fonds, ClubFunding Asset Management est heureux d’annoncer sa collaboration avec la société de gestion Talence Gestion. Société entrepreneuriale et indépendante, Talence Gestion a pour vocation de bâtir une stratégie d’investissement au service des projets de ses clients avec un accompagnement sur-mesure. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans la volonté affirmée de Talence Gestion d’enrichir son offre via l’intégration de cette nouvelle solution d’investissement qui facilite l’accès au marché de l’immobilier.

« La constitution de notre fonds est une première étape qui confirme la résilience du marché immobilier et l’appétit de nos investisseurs pour des actifs tangibles à forte valeur ajoutée. La confiance dans la pierre et les mutations à venir du marché sont des éléments clefs de notre vision du financement de l’économie réelle » précise David El Nouchi, Président de ClubFunding Asset Management.

« ClubFunding Asset Management est fière de pouvoir proposer une nouvelle solution aux investisseurs et distributeurs souhaitant être accompagnés dans la diversification de leur portefeuille. Le succès de la collecte en cours et la réalisation des premiers investissements sont de nature à démontrer la pertinence de notre offre » explique Elodie Souffre, Directrice Générale de ClubFunding Asset Management.